En Alemania piden a funcionarios de gobierno no usar WhatsApp

“Solo las personas que se enviaban mensajes entre ellos podían leerlos, pero no WhatsApp, Facebook o cualquier otra persona”, afirmó la compañía.



la ven como una puerta de entrada para robar información. Por ello hay quien recomienda usar otra opción, como el comisionado de privacidad de datos en Alemania., incluso si algunos habían recurrido a esta aplicación durante la pandemia actual por Covid-19.En una carta dirigida a los organismos del gobierno federal, Kelber señaló que los funcionarios deben respetar y no descuidar la protección de datos "incluso en estos tiempos difíciles". Además hizo hincapié en queComo dio a conocer el periódico alemán, Handelsblatt, anteriormente Kelber ya había señalado a WhatsApp por posibles problemas de seguridad.y agregóLa razón por la cual el funcionario se muestra preocupado es que considera que los datos que recopila WhatsApp contribuyen, aunque solo sea solo con una pequeña parte a formar “el mayor almacenamiento de perfiles personales", escribió, refiriéndose a las direcciones IP y ubicaciones.Ante estas acusaciones WhatsApp lanzó un comunicado en Alemania recordando que el servicio de mensajería no reenvía los datos de los usuarios a Facebook, por ejemplo, para permitir una distribución más precisa de la publicidad en línea. Y agregó que no pueden leer mensajes porque están encriptados de forma predeterminada.Aun así Kelber se ha mostrado en contra del uso de WhatsApp por parte del gobierno y también ha manifestado su negativa a los planes de crear aplicaciones de rastreo para identificar a personas en riesgo de contraer Covid-19 pues, señala, los datos de salud de los ciudadanos deben estar especialmente protegidos en línea.