En alerta comercios y restaurantes de Saltillo por semáforo rojo

Saltillo, Coah-. Ante la situación sanitaria que persiste y que ha colocado a la entidad en semáforo rojo, restauranteros y comerciantes organizados reiteraron su compromiso de seguir operando con estrictos protocolos, pues gran parte de ellos no podría soportar nuevos cierres.



“Mantener la economía es fundamental en nuestra sociedad… El sector comercio no podría hacer frente a un cierre como el que vivimos en marzo, se perderían cientos de miles de empleos, es por eso que estamos actuando con responsabilidad… El 100% de los negocios de sector del comercio, servicios y el turismo, no soportaría un cierre como el que ya tuvimos… se irían a la quiebra. Esperemos que no se tenga que reducir horarios y días, por eso hacemos el llamado a la sociedad a que nos cuidemos”, dijo Eduardo Dávila Aguirre, presidente de la Canaco.



Al inicio de la pandemia, los negocios cerraron totalmente por lo menos durante seis semanas. “Entendimos la lección en marzo… creemos en la reactivación económica responsable, somos los más interesados en que se cumplan las medidas para no volver a cerrar”, indicó.



Reiteró el llamado a los consumidores a acudir a los negocios con responsabilidad extremando precauciones, sin recurrir a compras de pánico, puesto que el sector continuará prestando sus servicios conforme a las recomendaciones de salud.



Por su parte, Fabio Gentiloni Arizpe, presidente de la Canirac, dijo que se envió un comunicado a todos los restauranteros para que no bajen la guardia, ya que si sigue el aumento de casos, es muy probable que se ordenen mayores restricciones y “el sector ya no aguantaría más”.



Al respecto, el empresario Braulio Cárdenas Cantú lamentó que “el comportamiento social sigue siendo la principal causa de contactos al no respetar la sana distancia ni los protocolos de seguridad… las reuniones familiares y de amigos en casas particulares siguen presentándose, aglomeración en el transporte público y calles”.



El sector empresarial ha participado activamente desde el inicio de la pandemia en las reuniones del Subcomité Técnico de Salud Covid-19 en la Región Sureste, desde donde se vigila la ocupación hospitalaria que, en esta zona, se ubica en 53% aproximadamente. Esto permite un margen de maniobra en los negocios, de presentar una mayor saturación se tendrán que reducir los horarios o días de operación como indican los protocolos ya planeados.