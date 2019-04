En Amazon, los robots despiden a los humanos que ‘no son productivos’

Amazon tiene una peculiar manera de juzgar lo bien o mal que trabajan sus empleados de almacenes: utiliza un sistema informático. Y según publica The Verge, es posible que el sistema, la máquina, decida el despido automático del trabajador que no está rindiendo lo suficiente.Y los despidos que se producen de esta manera no son algo excepcional. Entre agosto de 2017 y septiembre de 2018, alrededor de 300 empleados a tiempo completo de los almacenes de Baltimore fueron despedidos porque el sistema de Amazon los consideró "ineficientes". Esto es, un 10% de la plantilla total.Como lugar de trabajo, Amazon tiene dos caras. Según LinkedIn, es la mejor compañía tecnológica para trabajar en EE.UU., mejor que Google o Apple, por ejemplo. El 75% de los empleados recomendaría a sus amigos trabajar en ella, según la web laboral Glassdoor.Pero esa es la Amazon corporativa, la de las salas de reuniones y oficinas futuristas. A la hora de gestionar al personal de los almacenes, Amazon tiene fama de ser una compañía especialmente inhóspita. Dura con su personal y obsesionada por las métricas de productividad hasta tal punto que ha creado un software que decide automáticamente a qué trabajadores despedir si detecta que no cumplen con los objetivos marcados.El sistema que administra el personal de los almacenes de Amazon es capaz de medir las pausas que hacen los trabajadores a lo largo de su jornada laboral y envía alertas si detecta que no están haciendo el trabajo que deberían hacer. Este tipo de herramientas es habitual en muchos trabajos pero en el caso de Amazon la presión es muy elevada y los objetivos de productividad no dejan de aumentar.Esta presión y vigilancia ha sido objeto de protesta por muchos de los trabajadores, que han llegado a reducir el número de visitas al baño, por ejemplo, durante la jornada laboral para evitar recibir estas alertas. En su libro 'Contratado: Seis meses infiltrado en la Inglaterra de los salarios bajos' el autor británico James Bloodworth revela que algunos trabajadores han llegado a orinar en botellas durante la jornada laboral para evitar sumar más tiempo al contador de tiempo no productivo.Pero este software de monitorización puede ir más allá. En caso de que la conducta del trabajador no cambie, puede empezar de forma automática el despido, generando los diferentes documentos necesarios para completar el proceso.Amazon asegura que el software no puede despedir a nadie de forma automática y sin intervención humana. Una vez generados los documentos de despido, un supervisor humano tiene que dar su aprobación y debe comunicar el despido personalmente al trabajador. "Nunca despediremos a un empleado sin que haya recibido nuestro total apoyo, incluidas sesiones adicionales de entrenamiento y formación", explica la empresa.Los supervisores pueden también parar el proceso si creen que existe una razón que explique por qué el trabajador no ha logrado los objetivos asignados. Y los trabajadores pueden apelar la decisión ante los responsables del almacén.