En América no culpan a Castillo por falta de gol

Según el técnico del América, Miguel Herrera, la principal razón por la que terminaron perdiendo el juego de ida de las semifinales ante el León, fue por la falta de contundencia que tuvo su equipo, no obstante, el estratega negó que su centro delantero, Nicolás Castillo sea el responsable de ese problema."Desafortunadamente no está fino, pero situaciones de gol sí generó y le hicieron cuatro o cinco faltas afuera del área”, opinó el 'Piojo'.Herrera confía en que el atacante chileno pueda reencontrarse con el gol lo más rápido posible."Él muchacho está bien. Es un delantero de los que explotan y te pueden hacer dos o tres goles”, aseguró.Castillo, quien todavía no marca en un juego de liguilla con las ‘Águilas’, volverá a ser titular este domingo, cuando el cuadro capitalino visite a los guanajuatenses en el encuentro de vuelta de las semifinales. El ex de los Pumas acompañará al colombiano Roger Martínez en el ataque azulcrema.