En arresto fallido policías matan a quinceañera en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, puso a disposición a tres elementos de la Comisión Estatal de Seguridad ante la Fiscalía General del Estado, por su participación en el delito de homicidio, que cometieron enEl titular de la corporaciónpara que sean investigados por los hechos y que la Fiscalía General determine la mecánica del homicidio, para que se conozca todo lo que sucedió el pasado 27 de octubre en la colonia 2 de Junio.El secretario de Seguridad reiteró que hasta el momento lo que conocen es que hay una menor privada de la vida por los agentes de seguridad, por lo cual la fiscalía sería la dependencia encargada de establecer qué fue lo que sucedió y la participación que tuvo cada uno de los elementos.Se tiene previsto que el próximo viernes los agentes sean presentados ante un juez de Control, si tienen los elementos suficientes para que el juez les inicie el procedimiento penal en su contra por elSegún el reporte correspondiente de los hechos,se apersonaron en el domicilio ubicado en la calle Mecánicos y la privada de Albañiles, donde pretendían realizar la detención de dos personas por temas ligados por el narcomenudeo.Al acudir al domicilio los agentes ubicaronquienes se encontraban al interior, y al intentar escapar del lugar fue que los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad abrieron fuego en contra de los mismos, lo que generó que su hija, de nombreTanto la movilización como los impactos de arma de fuego generaron una intensa movilización por parte de las autoridades de seguridad, que acudieron al lugar de los hechos para atender los múltiples reportes correspondientes y resguardar la escena del homicidio donde murió la menor de edad., se desconoce si se inició o no un procedimiento penal, mientras que los agentes de lase encuentran actualmente detenidos por estos hechos mientras se define si son o no los responsables.Al arribo de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación para comenzar las indagatorias, no encontraron evidencia alguna de un enfrentamiento, a la vez de que fueron advertidos por vecinos y familiares de los detenidos de que los policías estatales habían tratado de ingresar al domicilio y dispararon contra los moradores, dándole muerte a la jovencita.habían seguido una única trayectoria y el deceso de la víctima no coincidía con una muerte colateral por fuego cruzado, como alegaban los agentes del área de Inteligencia de la Policía Estatal.Al ser interrogados los tres elementos señalaron que desde el interior fueron amagados con un arma de fuego por parte de uno de los moradores y por ello dispararon.antes mencionado y que dispararon en contra de los moradores, que fue el momento en que murió la niña, pero después fueron capturados por otros agentes que acudieron al lugar tras varios llamados de emergencia.Es de mencionar que desde el día 27 de octubre se había dicho que los elementos de seguridad habían sido atacados por los moradores del domicilio y que ellos en una respuesta a los disparos fue que accionaron sus armas, sin embargo, esto no ha quedado esclarecido y se encuentra en investigación para determinar qué fue lo que sucedió de forma oficial.Fuente: El Heraldo Chihuaha