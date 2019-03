En audios de helicóptero hay muchos ‘clicks’, afirman

Luego de la difusión de la grabación de la Torre de Control del aeropuerto de Puebla y el helicóptero que se desplomó el 24 de diciembre pasado, donde falleció la gobernadora del estado, Martha Erika Alonso, el capitán Guillermo Galván comentó que desafortunadamente no revelan mucho:Lo único que sabemos con esta grabación es que algo pasó entre los minutos 35-40 y el 39-20 de la hora zulú en que se reportó la última comunicación de la Exa Alfa Bravo Oscar Noventa, que era la matricula del avión (sic) en esos cuatro minutos 19 segundos que fue donde vino el accidente”.En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, Guillermo Galván destacó que en la grabación presentada se escuchan una serie de ‘clics’ que posiblemente fueron intentos de comunicación con la torre de control, “pero también una cosa muy extraña. No se reportaron en emergencia, hay una serie de intervenciones entre el minuto que se reporta por última vez la aeronave. Y la Torre de Control de Puebla les vuelve a llamar sabiendo que ya no se reportan, hay unos como clics, digámoslo así, de intervención en la comunicación. Alguien se estaba tratando de comunicar, pero no pasaba la llamada. Me daba la impresión que ya estaba sucediendo algo y no lo pudieron reportar” señaló.