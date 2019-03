En campaña te llegan miles de rumores y no descartas ninguno: Clouthier

La diputada federal Tatiana Clouthier contó que durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia les llegaron miles de rumores e informaciones, algunas incluso de atentados contra el candidato, como cuando supieron de un intento de envenenamiento.En entrevista con Azucena Uresti para MILENIO Televisión, la ex coordinadora de campaña de López Obrador habló de algunos de los momentos emblemáticos de la contienda por la Presidencia, los cuales narra en su libro Juntos hicimos historia(Grijalbo, 2019)"En una campaña te llegan y te viven miles de rumores, información y uno tiene que tomar todo y ni lo puede tomar a la ligera como para decir no le hago caso ni con la mortificación de todo lo que te digan creerlo al cien porque te vuelves loco", explicó la diputada federal.​"A los candidatos no se les pone nerviosos con esas cosas, tu tomas pertinencias de lo que tienes que tomar con las reservas propias de las cosas", recordó Clouthier Carrillo.La ex coordinadora de campaña dijo que no se siente preocupada con que otra voces al interior de Morena se sientan desplazadas porque sea ella quien narre el proceso electoral, pues asegura que el libro se trata de la mirada a un proyecto construido con millones de personas desde el interior y el exterior del partido.