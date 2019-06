En CDMX 250 inmuebles rebasan número de pisos: PAOT

La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) tiene identificados 250 inmuebles que rebasan los niveles autorizados, de los cuales 115 lograron vender antes de que se identificara la irregularidad, mientras que 135 están detenidos, informó su titular Mariana Boy.Especificó que esos 250 inmuebles suman 461 pisos demás, por lo que estos 135 folios que tiene la PAOT impiden que el desarrollador inmobiliario logre la compra-venta en esos edificios que violan la ley.Lamentablemente en 115 edificios no pudieron detener la venta y para evitar daños a terceros, ya no pueden actuar.“Lo cierto es que estos predios con niveles excedentes muestran que “un grupo de desarrolladores han violado la normatividad y el boom inmobiliario estuvo enmarcado en prácticas corruptivas”, puntualizó Boy.En conferencia de prensa para presentar el Plan de Trabajo 2019-2023, la procuradora ambiental informó que también han logrado dos clausuras en lo que va del año, uno en la calle de Motolinía y otro en Liverpool, en donde detectaron demoliciones y ampliaciones que no contaban con permisos, por lo que se procedió a la clausura.