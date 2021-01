En Chiapas, médicos denuncian que se aplica vacuna anticovid a personal no esencial

Escuchar Nota

Chiapas.- Personal médico que trabaja en el combate al covid-19 en el municipio de Pichucalco denunciaron que están aplicando vacunas a personal no esencial y que aplican vacunas a los amigos del alcalde.



La denuncia la realizaron este día, en la que afirman que en la lista que se envía a la Sedena, que se encarga de aplicar las vacunas, para que las revise, se encuentran personal administrativo que labora en el ayuntamiento, que sí son médicos, pero que no están trabajando en las clínicas covid.



En este sentido indicaron, que entre estos, se encuentran el asistente personal del alcalde Moisés Aguilar Torres y el ex director de la policía municipal de Pichucalco, que recibieron la vacuna contra el covid-19 sin desempeñar ninguna función emergente dentro del hospital regional de esta localidad.



También en el municipio de Huixtla, los trabajadores del hospital de este municipio, denunciaron que se les dio prioridad a los directivos de este hospital, siendo que no se encuentran dentro de linea de batalla y atención a los enfermos de coronavirus.



Estas denuncias se harán ante la Secretaría de Salud de Chiapas, en la que exigirán que sea el personal médico de atención covid quienes reciban esta vacuna. el propio secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos informó que no ha sido vacunado y esperará a que todo el personal médico sea vacunado para poder acceder el mismo.



Este jueves, la Secretaría de Salud de Chiapas informó que al momento llevan cerca del 64 por ciento de cobertura en vacunación y esperan que en este fin de semana se concluya, y que para el próximo martes, arribe otra remesa similiar a esta primera para continuar con el esquema de vacunación.