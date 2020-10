En Chihuahua, las largas filas para comprar cerveza, ahora son por tanques de oxígeno

Escuchar Nota

"Antes hicieron Cola por Cerveza, ahora hacen Cola por Oxigeno".....No te pierdas esta noticia Chihuahua: Largas filas que eran por cerveza, ahora son por tanques de oxígeno https://t.co/RdmllkGPgd vía @elimparcialcom — Pablo Cordova (@Mejicanoo) October 27, 2020

A cuatro días que se diera a conocer que el Estado de Chihuahua regresara a semáforo rojo por el repunte de casos positivos de coronavirus,Además de que el municipio de Chihuahua tuvo un incremento de apertura de fosas en panteones y muertes. Por ello,Estas filas se registraron en los municipios de Ciudad Juárez y Parral, por lo que el llamado de auxilio de parte de los ciudadanos a otros ciudadanos no se hizo esperar; no obstante, estas filas también se están presentando en Estados como Durango, Puebla, entre otros.No onstante esto no es impedimento para que las personas paguen por ellos debido al gran aumento de casos en todo el país.