En Chihuahua se ocultan los contagios de médicos

Escuchar Nota

Chihuahua.- “Existe una cifra negra de trabajadores de Salud que han sido enviados a sus casas con síntomas de Covid-19, pero que no está dada de alta en registros oficiales”, dijo ayer Elvira Quiñonez, quien encabeza la agrupación Meeech A. C., en relación a la muerte de tres doctores por coronavirus.



La representante del grupo Médicos, Enfermeros y Empleados del Estado de Chihuahua, agregó que el personal médico trabaja hasta diez horas diarias y en muchas ocasiones vuelve a utilizar el equipo que tiene, lo que lo deja muy expuesto a los contagios.



Expuso que lo denunciado por el presidente del Colegio de Médicos Generales, Sergio Modesto, sobre la muerte de tres doctores por Covid-19, es una realidad que se ha mantenido alejada de las versiones oficiales.



Quiñonez añadió que el personal no denuncia ni se queja de las largas jornadas laborales debido a que temen perder sus trabajos, pero destacó que esta sobrecarga los hace más vulnerables a la enfermedad.



“Pero lo más grave”, agregó, “es que el personal vuelve a utilizar batas, trajes y guantes a pesar de que se trata de material que queda contaminado, y que al usarlo de nuevo se ponen en más riesgo de quedar contagiados”.



“No es que falte el equipo, sino que se tiene que reusar y eso es lo grave, porque incrementa las posibilidades de contagio”, dijo.



Sobre la denuncia hecha por el presidente del Colegio de Médicos Generales, comentó que el personal que presenta síntomas de coronavirus es enviado a sus casas con una licencia de 14 días, pero no les hacen pruebas, y las que les hacen y son negativas así se quedan registradas, a pesar de que la prueba no es infalible, y que si siguen con los síntomas se les debe hacer otra.



Mencionó que el insumo médico no está llegando como se necesita, pero el personal médico hace lo que se está dentro de sus capacidades a pesar del peligro en el que está, mientras que los contagios siguen entre médicos y enfermeros.



Sergio Enrique Modesto, denunció en días pasados que tres médicos han muerto en la ciudad de Chihuahua por Covid-19; además de que otros tres están en condición grave.



El profesionista publicó un video en redes sociales en el que hizo un llamado a la población en el sentido de que deben atender las indicaciones de las autoridades de Salud para evitar contagios.



Expuso que los médicos generales son los primeros en recibir los casos de Covid-19 en las instituciones médicas.



Calificó como “increíble” la forma en que muchas personas no atienden las indicaciones, por lo que advirtió que ante el aumento en los contagios y la falta de recursos médicos, se corre el riesgo de llegar una situación en las que no se puedan atender a los pacientes.



Añadió que el Covid-19 es una realidad en la ciudad y existe un aumento exponencial. “Hasta el día de hoy ya van tres médicos de la ciudad fallecidos y hay varias enfermeras de gravedad”, dijo.



.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)