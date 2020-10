En Chile Apple no podrá vender su iPhone 12 sin cargador

Escuchar Nota

Chile.- El pasado 13 de octubre Apple mostró por primera vez cómo serán los modelos del nuevo iPhone 12. Lo que más llamó la atención, sin embargo, es el hecho de que los teléfonos se venderán sin cargador ni auriculares. ¿Es una medida legal?



Si bien la mayoría de las personas ya se acostumbró a que estos accesorios estén incluidos al comprar un móvil, en la mayoría de los países no existe una ley que impida la venta del dispositivo sin estos aditamentos.



Este, sin embargo, no es el caso en Chile. En el país suramericano existe una normativa, según la cual los fabricantes de dispositivos electrónicos están obligados a incluir ciertos accesorios en sus productos, siendo el cargador uno de ellos.







Según explicó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Chile al medio local Transmedia, "todo producto eléctrico de uso doméstico que se comercialice en el país, fabricado para una tensión o un rango de tensiones, debe ser apto para que el usuario lo conecte directamente a la tensión nominal establecida en el país".



"Por lo tanto, es responsabilidad de los comercializadores proveer los productos con los accesorios adecuados para cumplir con esta condición", recalcó el órgano.



De momento, no se sabe cuáles medidas van a ser tomadas para que se puedan vender los nuevos iPhone en Chile. Lo más probable es que el gigante tecnológico se vea obligado a incluir el cargador en la caja de los dispositivos que se vendan en el país. Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que la empresa obtenga algún permiso especial para vender sus próximos móviles sin el accesorio.



Con información de Sputnik