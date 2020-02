En China, festejan el Día de San Valentín en línea por el coronavirus

Escuchar Nota

China.- Aunque se originó en occidente, el Día de San Valentín se celebra ampliamente en China, pero debido a la gran cantidad de casos confirmados por la epidemia Covid-19, este viernes las parejas chinas sustituyeron los regalos por videollamadas, dinero digital, e incluso drones para saludarse.



Este viernes el hashtag en tendencia en la red social china Weibo, fue #Valentine’sDay, con más de 12 millones de publicaciones. Al usar la aplicación Weiguang, que permite ver películas simultáneas, Rose Liu y su novio vieron Titanic, reporta South Morning China Morning Post.



El novio regresó a su ciudad natal para el Año Nuevo Chino pero no pudo salir a visitar a su novia, en la capital, porque su pueblo fue declarado en cuarentena, como parte de los esfuerzos para contener el brote.



Otras parejas optaron por los regalos útiles en la situación sanitaria, pues el sitio web de compras chino Meituan, triplicó desde la semana anterior la venta de máscaras, gafas y algodón antiséptico con mensajes amorosos.



En contraste, Simon Wong Ka-wo, presidente de la Federación de Restaurantes y Comercios de Hong Kong, señaló que las reservas para el Día de San Valentín se redujeron entre 50 y 60 por ciento, respecto al mismo periodo del año pasado.



El representante restaurantero estimó que los ingresos del sector alimenticio caerían en 250 millones de dólares (unos 30 millones en dólares estadounidenses), una disminución de más del 17 por ciento con respecto al año pasado.



Las compañías de viajes como Expedia y TripAdvisor pronosticaron previamente una caída en los ingresos, misma que afecta a los ingresos de hoteles, tiendas minoristas y puntos de venta en el extranjero.



Según la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU), el turismo emisor chino no se recuperará a los niveles anteriores al Covid-19 hasta el segundo trimestre de 2021, lo que causará una pérdida global de alrededor de 80 mil millones de dólares.