En Chivas juran que están para pelear el título

Las Chivas recibirán una de las nóminas más caras de la Liga MX, sin embargo se sienten con nivel para pelearle a cualquiera.El defensa central del Rebaño Hiram Mier comentó que a nivel grupal no hay gran diferencia entre Rayados de Monterrey y el Guadalajara."El nivel está, aquí hay grandes jugadores. El grupo se ha hecho muy competitivo y eso ayuda a conformar un gran equipo. Yo creo que no se le pide nada, el jugador mexicano tiene muy buen nivel y se ha demostrado, estamos cerca de los primeros lugares", dijo Mier."Comparando con extranjeros yo siento que no hay gran diferencia, estamos para pelearle a cualquier equipo".Rogelio Funes Mori, Dorlan Pabón, Rodolfo Pizarro, Maximiliano Meza y Carlos Rodríguez son algunos de los jugadores peligrosos medio campo hacia el frente que presentarán los Rayados y de quienes rojiblancos deberán tener cuidado."Son jugadores peligrosos, tiene grandes individualidades donde no estás concentrado y te anotas. Tenemos que estar muy ordenados y buscar lo más pronto posible para después manejar el partido", comentó el defensa.Mier llegó a las Chivas para el presente torneo y suma ocho partidos como titular, ha jugado la totalidad de minutos.Como rojiblanco se topará frente al equipo con el que debutó en el Apertura 2010."En Monterrey se vive con mucha pasión también, aquí me ha tocado vivir experiencias muy bonitas a donde quiera que vayas hay aficionados de Chivas y eso nos motiva mucho", dijo Mier.