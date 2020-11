En Coahuila, acércate este Buen Fin 2020

Escuchar Nota

“Los estímulos fiscales se prolongarán del 9 hasta el 23 de noviembre en beneficio de los coahuilenses. Y estarán disponibles en sus diferentes opciones de pago las 24 horas a través del portal web Pagafácil, http://www.pagafacil.gob.mx, la aplicación móvil Pagafácil, el asistente inteligente de Facebook Messenger, las 19 ALR, los Módulos de Asistencia Fiscal y los diversos centros de cobro autorizados”, puntualizó, el Administrador Fiscal.

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la(AFG), te invita a que delaproveches las diversas promociones en tus trámites en este Buen Fin 2020., Administrador Fiscal del Estado, comunicó que la AFG está lista para recibir a los contribuyentes en esteen las Administraciones Locales de Recaudación (ARL) y en sus plataformas digitales como Pagafácil • A propietarios de vehículos nuevos y usados que adquieran del día 9 de noviembre al 23 de noviembre del año 2020, paga únicamente la parte proporcional correspondiente por el Ejercicio Fiscal 2020, por concepto de derechos de Control Vehicular, más las placas metálicas y la Contribución Especial para el Fomento a la Educación y de la Seguridad Pública en el Estado de Coahuila, calculado sobre la cantidad que resulte a pagar., causados por la omisión de pago oportuno en materia de las siguientes contribuciones:a) Impuesto Sobre Nóminas.b) Impuesto Sobre Hospedaje.c) Derechos de Control Vehicular de servicio particular.d) A los propietarios de vehículos de más de diez años de fabricación al ejercicio fiscal en curso; ye) Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Derechos de Control Vehicular de los ejercicios 2016 y anteriores.Para tener derecho a los estímulos fiscales referidos en los incisos c), d) y e), deberá contar con licencia de conducir vigente.Promoción no aplicable a contribuyentes que adeuden Derechos de Control Vehicular. (Condicionada a la emisión según su vigencia).(de nacimiento del Estado y foráneas; actas de Matrimonio, de Divorcio y de Defunción).correspondientes a la expedición de Certificados de Existencia o de No Existencia de Gravamen.Díaz González agregó: “Como reconocimiento y apoyo a su gran labor durante esta pandemia, se otorgará undel Estado de Coahuila de Zaragoza que estén o se registren en el padrón, o que así lo acrediten al realizar el trámite de manera presencial en la Administración Local de Recaudación, se les otorgará dicho estímulo, adicional a los estímulos fiscales descritos del Buen fin 2020”.Si eres médico o enfermera y en tu trámite en línea no recibes el descuento adicional, comunícate al CATT 070 y te brindarán el apoyo necesario para que se vea reflejado.Reiteramos la invitación que en