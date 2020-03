En Coahuila despierta gran interés charla de la poeta Anne Aarson

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Debido al gran interés del público coahuilense en asistir a la charla de la poeta canadiense Anne Carson, la Secretaría de Cultura de Coahuila replantea la organización de este evento.



En ese contexto, la titular de esta dependencia, Ana Sofía García Camil, señaló que si bien estaba previsto que mediante una convocatoria el público asistiera a esta la charla, la cual se llevaría a cabo el día 3 de mayo, ahora se replanteará y facilitará el mecanismo para que las personas interesadas puedan asistir.



“Ha sido increíble la respuesta de los coahuilenses interesados en acudir a la charla de Anne Carson”, dijo, “Es por esto que estamos replanteando la logística y el lugar donde se realizará”.



García Camil enfatizó que la Feria del Libro coahuilense es un espacio plural cuyo objetivo es generar el acceso a la cultura escrita para todos y todas las coahuilenses.



Por último, se indicó que la información definitiva será dada a conocer el 18 de marzo del año en curso.



Anne Carson, es una poeta, traductora, guionista y performer, es considerada una de las poetas anglosajonas vivas más importantes.



Ha publicado varios volúmenes misceláneos de poemas y ensayos, entre ellos Plainwater: Essays and Poetry (1995), Glass, Irony and God (1995), Men in the Off Hours (2000), The Beauty of the Husband (2000, Premio T. S. Eliot de poesía) y Decreation (2005); así como una novela en verso, Autobiography of Red (1998), el ensayo Economy of the Unlost (2002) y un volumen con sus versiones de la poesía de Safo, If Not, Winter (2002).