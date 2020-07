En Coahuila e Hidalgo se votará con cubrebocas en las próximas elecciones

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Durante la jornada electoral de Coahuila e Hidalgo el uso de cubrebocas será obligatorio y los ciudadanos sólo podrán retirárselo al momento de entregar su credencial de elector para que los representantes de casilla puedan corroborar que se trata de la misma persona.



La Comisión Temporal para el seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 coincidió en la necesidad de tener un documento que sustente las recomendaciones del Grupo Consultivo de Salud que entró en funciones este mes con médicos expertos en la pandemia de covid-19, y que han emitido ya sugerencias para la jornada electoral de Hidalgo y Coahuila.



La consejera Dania Ravel fue insistente en que deben generar confianza a los ciudadanos para que acudan a emitir su voto sin desconfianza, que se deben establecer con claridad los protocolos de higiene previos y posteriores a la emisión del voto, y tendrán que tener claros los procesos de actuación si un representante de casilla o un ciudadano que acude a votar presenta síntomas durante la votación.



Expuso que las recomendaciones de los expertos deben ser difundidas como por ejemplo, la sugerencia de no utilizar guantes al no considerarlo necesario pero sí el portar cubrebocas de manera obligatoria. También señaló que las casillas físicas y electrónicas deben tener una leyenda que garanticen que fueron sanitizadas y son seguras para el uso de cada uno de los electores.



Mientras que la Comisión temporal de vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las modalidades del voto aprobaron realizar el segundo simulacro de voto electrónico la primera semana de agosto donde se espera que participen al menos mil personas.



Las fechas planteadas indican que del 2 al 7 de agosto se enviarán a los participantes las claves de acceso al sistema para que el ejercicio se dé del 10 al 14 de agosto.



El consejero Ciro Murayama dijo que solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que participaran en este ejercicio al menos 250 trabajadores de los consulados.



Los consejeros también pidieron que los participantes no lo hagan desde dispositivos en México pues el programa está destinado para mexicanos en el extranjero y solo así se garantizará que existe certeza de que no hay fallas en el mismo.



Información por Milenio