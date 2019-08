En Coahuila hay inclusión y trato digno para discapacitados

El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Educación (SE), informó que 800 es el número de alumnas y alumnos con discapacidad que acuden a escuelas regulares de educación básica en la Región Laguna.Así lo dio a conocer la maestra Flor Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en esta área de la entidad, quien al mismo tiempo enfatizó que a nivel internacional se trabaja en acciones para el logro de una cultura de inclusión que permita al ser humano la equidad y justicia en todos los ámbitos del quehacer social.Cuya misión es generar las condiciones de inclusión y dignidad para la población estudiantil con necesidades educativas especiales.Colocar los temas de discapacidad de forma amplia en la agenda, como una estrategia o avance primario para lograr la enseñanza para todos, detalló Rentería Medina.Precisó que es así que son 650 infantes los que acuden a instituciones del sostenimiento federal, y 150 corresponden al nivel estatal.La servidora pública explicó que se ha ido trabajando en diversas vertientes para afrontar este reto, y ahora las maestras y maestros que así lo decidan pueden elegir su carrera como Maestros de Educación Especial.Por lo que ahora egresan con herramientas que les permiten tener mayores conocimientos y estrategias para trabajar con dichas necesidades.Incluso para los demás docentes continúan trabajando en la actualización, constantemente se les está evaluando y rediseñando el esquema que es muy importante para el Gobierno estatal.Además, en La Laguna cuentan con el apoyo de los Centros de Atención Múltiple (CAM’s) para brindar atención a aquellos menores que muestran necesidades educativas más severas.En Torreón son seis los centros, dos en San Pedro de las Colonias, mientras que en Matamoros, Francisco I. Madero y Viesca sólo cuentan con uno por municipio.Ratificó que los maestros que tienen en sus aulas alumnado con discapacidad, también son respaldados con psicólogos itinerantes.La finalidad es que en conjunto hagan adecuaciones a los contenidos que transmitirán para lograr un mayor impacto.En cuanto a cómo hacen para que la niñez dé un buen trato a los que presentan alguna discapacidad, dijo que es un trabajo que se tiene que hacer de manera coordinada entre maestros, directivos y padres de familia.Rentería Medina señaló que al finalizar el ciclo escolar, no tiene reportada ninguna situación de maltrato o estigmatización.Reconoció que se ha ido trabajando en el tema de que las escuelas cuenten con la infraestructura necesaria para la atención a estos infantes, pero aún hace falta.Cerró diciendo que el estudiantado en esta condición debe ser tratado con respeto, pero no sólo en el espacio académico, sino que la población debe ser más sensible y fomentar estos valores con el ejemplo en cualquier parte.