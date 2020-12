En Coahuila, la dotación de los servicios básicos son prioritarios

Escuchar Nota

“Ahí mismo se llevó a cabo la revisión de las bombas de salida, la instalación de sensores y la detección de fugas en las líneas de los pozos 8, 9, 10 y 13, mientras que en el llamado ‘Mora’ se sustituyó sensores y cableado, además del arracador de la bomba ahí instalada”, especificó.

“Este año la presencia del Covid-19 nos ha recalcado la importancia de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, y que aún resta mucho por hacer”, abundó.

“Estos programas están enfocados en familias que construyeron su vivienda sobre un predio del Instituto Estatal de la Vivienda Popular y que no cuentan con los documentos que acreditan su propiedad, así como todos aquellos que tienen un adeudo con la Comisión Estatal de Vivienda y que no se han cubierto porque el titular del predio traspasó o murió, dejando la cartera inactiva”.



“Durante el 2020, a través de la CEV y la CERTTURC, nos acercamos a las colonias mediante la instalación de 70 Módulos de Regularización en todo el estado, con la finalidad de resolver las dudas de cada persona, explicarles las bondades de los programas y facilitarles la realización de los trámites correspondientes”.

“Mientras que con la CERTTURC se llevaron casa por casa un total de 2,100 escrituras y cartas de liberación en diversos municipios del estado. En estos 3 años se ha otorgado certeza patrimonial a casi 8,000 familias coahuilenses; se creó el portal de información y recepción de trámites vía internet y habilitamos una línea de preguntas a través de whatsapp, y se creó el programa ‘Pregúntale a tu Notario’, transmitido en vivo vía internet, para que miembros del Colegio de Notarios respondieran a los ciudadanos sus dudas acerca de lo que deben hacer para regularizar su propiedad”, enlistó.

“De igual manera, en los cuatro talleres que llevamos a cabo en las regiones Carbonífera, Laguna, Norte-Cinco Manantiales y Sureste, se trabajaron las propuestas en materia de legislación urbana y de vivienda, finanzas urbanas, financiamiento de vivienda, políticas e instrumentos urbanos y de vivienda, así como la coordinación entre las instituciones”, mencionó.

“Como resultado de estos talleres obtuvimos el diagnóstico sobre vivienda y desarrollo urbano en Coahuila, el que contiene los desafíos que deben ser tomados en cuenta y las medidas que pudieran implementarse en una nueva legislación que permita el desarrollo de nuestra comunidad eficientemente con los estándares del Siglo XXI”, apuntó Abramo Masso.

Para el Gobierno de Miguel Riquelme Solís lapara las y los coahuilenses, es prioritaria, por lo que se coordinan acciones con el Gobierno Federal y los 38 Ayuntamientos para consolidar estos beneficios, destacó el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila (SEVOT),, en el Congreso del Estado.Señaló que ante la, para descartar cualquier problemática derivada de la presencia del padecimiento entre sus usuarios.Aseveró que Coahuila es uno de los, mientras que en saneamiento se ubica en la media nacional.A través de la, este año se ejecutaron, en coordinación con los Ayuntamientos.Así, en los tres primeros años de la actual Administración se destinaron 508.8 millones de pesos a estas acciones.Abramo Masso detalló que en el presente ejercicio se trabajó en la reposición de la, así como la perforación, equipamiento electromecánico e interconexión de 2 pozos para reforzar el abasto de agua en la ciudad.Ense realizó la reposición de red de drenaje en calles y colonias, así como del colector y subcolector “Niños Héroes”; en Zaragoza se perforaron 7 pozos en beneficio de la comunidad.En este lapso se realizaronen estos rubros, indicó.Por otra parte, el titular de laapuntó que en los últimos tres años se levantaron, además de los trabajos de reemplazo del macro medidor delAbramo Masso enfatizó acciones que el Gobierno deadoptó ante la contingencia sanitaria por el Covid-19:• Monitoreos permanentes de cloro residual libre para asegurar que cumpla con la normativa de calidad vigente.• Supervisión de plantas de tratamiento de aguas residuales para que cumplan con el nivel adecuado de desinfección.• Proporcionar asesorías técnicas y apoyo con equipo y mano de obra a los organismos operadores.• Entrega de tinacos y tanques de almacenamiento a localidades que lo necesitaron en todas las regiones de la entidad.Asimismo, se implementó elante la contingencia sanitaria, mediante el que se entregaron a los organismos operadores de agua municipales equipos para la desinfección de las descargas de aguas residuales y kits para monitoreo de cloro residual para clínicas, hospitales y centros de salud en las cinco regiones del estado, beneficiando a 168 localidades. Se invirtieron 8.1 millones de pesos, en beneficio de más de 2.4 millones de coahuilenses.En ese sentido, el titular de la SEVOT detalló que se levantarona fin de constatar que el agua cumpla con los estándares establecidos en las normas oficiales.Por otra parte, recordó que el Gobierno de Miguel Riquelme implementó elpara atender efectos de emergencias ocasionadas por, principalmente.Se invirtieron recursos propios poren diversas acciones en beneficio de 8,539 coahuilenses.Se trabajó en Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Monclova, Múzquiz, Parras, Ramos Arizpe, Sabinas, Saltillo, San Juan de Sabinas, San Pedro, Torreón y Viesca en el suministro de agua potable por medio de camión cisterna, tinacos, equipos de bombeo, tanques, mangueras de poliducto especial, tanques tolva y tanques verticales, entre otros.En los tres últimos años el PAI benefició a 13,161 coahuilenses, quienes en su oportunidad presentaron solicitudes urgentes por los motivos ya señalaos.Abramo Masso sostuvo que Coahuila mantendrá su estrategia para mantenerse como, para lo cual, recordó, el 23 de febrero pasado se firmó un convenio con elpara la implementación del programaSe aportó un terreno de 25, 349 metros cuadrados, con un valor de 49.4 millones de pesos, dentro del que se construirán, con lo que se beneficiarán aEste proyecto es el tercer desarrollo vertical que el Gobierno Federal pone en marcha en coordinación con las entidades federativas, y con ello Coahuila se convierte en uno de los primeros estados en el norte del País en ofrecer este tipo de vivienda, que además de gran calidad, contribuirá a reducir los costos de traslado de las familias a sus lugares de trabajo y facilitará un acceso rápido a escuelas, centros comerciales, áreas de esparcimiento y hospitales.Para reducir el hacinamiento, se construyeron, en beneficio de 2,800 personas; con esta acción se brindaron espacios dignos y suficientes que aseguren un desarrollo integral de las familias.En la Administración del gobernador Miguel Riquelme se han aplicado, especificó Abramo Masso, de acuerdo con la información de 2018 del CONEVAL: “Atendimos en términos marginales a 13 por ciento de las personas que registraban esta sub carencia”.Asimismo, el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial detalló acciones relacionadas con la: “Se formularon y ejecutaron programas enfocados al cumplimiento de tales objetivos, puesto que ofrecen tranquilidad y seguridad a la población”.Gracias a la respuesta de los beneficiarios, se liberaron 469 predios y emitieron mil escrituras, en beneficio de 4 mil 407 coahuilenses.Abramo Masso ennumeró diversas acciones que se desarrollaron este año en organismos como la, para ofrecer una vivienda digna y garantizar el patrimonio de cientos de familias.Entre ellas destacan convenios de colaboración Tu Casa; con Fovissste; con la, para activar y promocionar la cobranza en la Colonia “Villa la Esperanza”; para la operación del programa Vivienda Social 2019, con la Comisión Nacional de Vivienda; y el de Concertación por Triplicado para la operación del Programa Vivienda Social 2019 en Ramos Arizpe.En paralelo, este año se iniciaron. Como resultado de estos juicios, una vez que se obtenga sentencia favorable se procederá a escriturar a quienes por más de 20 años han poseído tierra en forma irregular, en beneficio de 916 coahuilenses.Se avanzó en acuerdos de. Por la antigüedad de las colonias, mención especial merecen la suscripción de convenios con los propietarios de “, y, donde se han entregado 200 escrituras.El titular de la SIDS destacó por otra parte que para garantizar el acceso a una vivienda adecuada a la población, se concretó un convenio con ONU-Hábitat para construir una política pública en materia de Vivienda y Desarrollo Urbano en la entidad.Asimismo se llevó a cabo elPese a la contingencia sanitaria, se recibió asistencia técnica para la realización del Taller Estatal de Planeación, para buscar soluciones a las necesidades y retos de vivienda en el estado.Los talleres arrojaron que existe:• Despoblamiento de áreas centrales.• Falta de accesibilidad a las viviendas, infraestructura, servicios y seguridad de tenencia de la tierra.• Carencia de algunos servicios básicos e insuficiente acceso a equipamientos, áreas verdes y espacio.• Zonas de la mancha urbana que no han logrado su integración efectiva.• Sistemas de gobernanza con brechas entre los procesos de legislación, planeación y presupuesto.• Estrés hídrico, contaminación del agua, suelo y aire, y manejo integral del riesgo en el contexto de la emergencia climática global.Para combatir dicha problemática, se propusieron algunas acciones como:• La reactivación de la planificación y el diseño urbano y territorial integrado. Es decir, optimizar la dimensión espacial de la configuración urbana, con traslados más cortos y ciudades que incrementen la armonía entre usos habitacionales e industriales para hacer la ciudad interior atractiva para vivir.• Una urbanización más conectada e incluyente, que facilite el transporte y la movilidad social. Asimismo que promueva la inclusión, crecimiento económico, que sea sostenible y en pro del medio ambiente.• Urbanización dotada y próspera que no deje a nadie atrás, que sus servicios de infraestructura consideren el acceso igualitario para mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad, así como para la implementación de políticas urbanas.• Estimular opciones de vivienda adecuada que sean seguras, asequibles y accesibles, evitando la segregación.• Mejorar estos aspectos es una urbanización inteligente, que se logre una distribución más equitativa, con un sistema de ciudades coordinadas horizontalmente y alineados verticalmente, para lograr una gobernanza urbana coherente y simbiótica.• Se debe garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, promoviendo el uso de la energía no contaminante y el uso sostenible de la tierra y los recursos en el desarrollo urbana, para protección de los ecosistemas y la diversidad biológica.