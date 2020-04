‘En Coahuila no habrá Ley Seca’, asegura Riquelme

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En el marco de la Reunión del Consejo Estatal de Salud que se lleva a cabo con la asistencia de los alcaldes y alcaldesas de Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís declaró que en la entidad no habrá “Ley Seca".



No obstante, anticipó que además de mantener las medidas sanitarias de control de acuerdo con el Plan de Control y Evaluación, "se aplicarán acciones de control en los horarios de venta de alcoholes en todo tipo de establecimientos".



Después de que el gobierno de Nuevo León dio a conocer que se dejaría de producir y distribuir cerveza en la entidad y que se propondría que la medida la siguieran otros Estados, esta mañana Riquelme Solís precisó: “Aquí no habrá Ley Seca".