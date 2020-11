En Coahuila no se detienen los programas sociales: MARS

Escuchar Nota

“Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, y una de ellas es que tenemos que equilibrar junto con la reactivación económica de nuestra sociedad, la generación de empleos a nivel macro, pero también el comercio a nivel micro en las colonias, en el comercio local”, mencionó.

“Poco a poco hemos ido recuperando parte de nuestra economía. Las decisiones las hemos tomado junto con ustedes, no han sido desde un escritorio, han sido con la necesidad que surge de la gente”, expresó el gobernador Miguel Riquelme.

“Seguir mejorando las condiciones de las ciudades en todos los aspectos durante esta pandemia sigue siendo un reto, y estos programas llegan directamente a las familias”, aseguró el Mandatario estatal.

El gobernadoracompañó al alcaldeen el arranque del, evento que se llevó a cabo en la Colonia Los Cuernitos, al poniente de Saltillo.En “Pintando Sonrisas” se inviertende colonias del poniente de Saltillo.En su mensaje en este evento, Miguel Riquelme indicó que en estos tiempos de pandemia el ir cuidando la salud y la economía de los coahuilenses no ha sido una misión fácil.Enfatizó que por eso es muy importante trabajar de la mano con la sociedad, porque la coordinaciónDe la misma manera, recordó que en Coahuila no se ha detenido la marcha de los programas que surgen de carácter social, tanto de la Administración Municipal como de la Administración Estatal, y que los programas y proyectos siguen llegando y siguen su marcha.Felicitó al alcalde Manolo Jiménez por este tipo de programas, que no se deben de detener.Al dirigirse a los vecinos de estas colonias, reiteró queEl Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, mencionó queEn ese sentido, recordó que en la Capital del Estado, con el respaldo del Gobierno del Estado y de las cámaras empresariales, se generaronAdemás de que no se ha dejado de, rubro en el que informó que en la actualidad se tienenAgradeció al gobernador Miguel Riquelme porque con su apoyo y liderazgo Saltillo y Coahuila van hacia adelante.Acompañaron al Gobernador en este evento, además, Jaime Bueno Zertuche, diputado presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso Local; Ernesto Siller Torres, Director de Desarrollo Social del Municipio; Luz Elena Morales Núñez, diputada local electa; Emanuel Gaona Velasco, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento, y Azucena Salazar Ríos, vecina del sector.