En Coahuila ‘perdonan’ licencia a malos conductores

Saltillo, Coah.- A pesar de que se han presentado accidentes trágicos tanto de unidades de transporte de personal como de conductores de vehículos particulares, la Subsecretaría de Transporte del Gobierno del Estado no ha cancelado definitivamente ninguna licencia, afirmó su titular, Rodolfo Navarro Herrada.



“No ha habido ningún caso en la historia de Coahuila que se haya retirado una licencia de manera definitiva, no existe eso, nunca ha sucedido”, expresó.



¿Hablando de particulares, tampoco ha habido nunca una cancelación definitiva?



No… esa acción, un retiro definitivo de una licencia, que yo tenga conocimiento, jamás se ha concretado.



Pero sí está contemplado en la ley, ¿no?



No, la ley no lo contempla, del retiro definitivo la ley no lo contempla.



Navarro Herrada dijo que durante el último año se le suspendió la licencia en todo el estado a 25 choferes, quienes han sido castigados con la suspensión por un máximo de dos años.



“Esa acción se lleva a cabo una vez que tenemos en nuestro poder el parte informativo del accidente de la autoridad que tomó conocimiento del evento, y las suspendemos un año o dos años dependiendo de la gravedad, hacemos lo conducente con la base de datos de licencias para bloquearla y que esa persona no pueda obtener una nueva licencia”, detalló.



De acuerdo con reportes periodísticos, tan solo en la Región Sureste en 2019 se presentaron cerca de 40 accidentes en los que participaron unidades de transporte de personal, dejando como saldo al menos 6 personas sin vida y cerca de 40 lesionados.