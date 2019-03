En Coahuila se fomenta la inclusión e igualdad: Marcela Gorgón

Con el objetivo de seguir trabajando en la inclusión social de las personas con discapacidad, y en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, el DIF Coahuila llevó a cabo diversas actividades en sus centros de rehabilitación y atención integral, a los que asisten, de manera diaria, personas con esta condición y sus familiares.La señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria de DIF Coahuila, dijo que la inclusión de las personas con Síndrome Down en los ámbitos educativos, laborales y de atención a la salud, es vital para su crecimiento y desarrollo."Por ello", detalló, "además de las actividades que diariamente se realizan para dar atención integral a las personas con Síndrome de Down, este 21 de marzo se llevaron a cabo actividades educativas, artísticas y de capacitación que potencializan su desarrollo físico y mental, así como su habilidad para socializar a través de la relación y convivencia con las demás personas".La Presidenta Honoraria del DIF indicó que en el Centro de Integración e Inclusión para Personas con Discapacidad se llevaron a cabo talleres de yoga, reflexología de manos y masajes de estimulación a las articulaciones y de relajación.Al mismo tiempo, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) desarrolló un ciclo de conferencias tituladas “Celebremos Aprendiendo”, con el objetivo de sensibilizar a los saltillenses acerca del Síndrome de Down y la discapacidad intelectual que éste ocasiona.En este espacio, dijo, se difundieron los programas que se llevan a cabo en el Centro para la Detección de Alteraciones en el Desarrollo Psicomotor, seguimiento médico de niños con retraso en el neurodesarrollo y las intervenciones que se llevan a cabo de estimulación temprana.El CREE, siendo un centro de rehabilitación, se enfoca en el manejo y prevención de la discapacidad, atiende a pacientes desde su nacimiento hasta adultos mayores.Ofrece consulta especializada además de rehabilitación, como es pediatría, nutrición y ortopedia, que en conjunto establecen el tratamiento de los pacientes con Síndrome de Down.La señora Marcela Gorgón dio a conocer que en la atención a los niños con trisomía 21 (condición de un cromosoma extra que en el 90 por ciento de las veces da surgimiento al Síndrome de Down), el CREE desarrolla un programa encabezado por la Dra. Sarahe Acuña, especialista en pediatría con diplomado en Cuidados del Paciente Pediátrico con Síndrome de Down, y por la Dra. Martha Laura Conchas Arteaga, especialista en rehabilitación.Informó que desde 2014 a la fecha se ha atendido a 70 pacientes con Síndrome de Down (43 hombres y 27 mujeres), de los cuales 49 han sido menores de 5 años y candidatos al programa de estimulación.Actualmente se encuentran en terapia 20 niños menores de 2 años, que son incluidos en servicios de terapia física y terapia ocupacional, donde desarrollan motricidad y, en el Centro de Estimulación Multi Sensorial (CEMS), donde reciben estimulación múltiple sensorial, y donde trabajan con técnicas de aprendizaje, así como terapia de lenguaje y acompañamiento psicológico.Por último, afirmó que con acciones y programas como estos, que desarrolla el Gobierno del Estado, se reitera el compromiso del gobernador Miguel Riquelme con las personas con Síndrome de Down, para que tengan la oportunidad de disfrutar de vidas plenas en igualdad de condiciones que los demás, en todos los aspectos de la sociedad.