En Coahuila seguimos de pie: MARS

Escuchar Nota

“Estoy satisfecho de generar obras de excelencia como esta, en conjunto con el alcalde Claudio Bres Garza”, añadió.

“Cuentan conmigo para seguir construyendo infraestructura deportiva, cultural y educativa”, aseveró.

“Ahora nuestros niños pueden tener la infraestructura que merecen”, apuntó.

- Al expresar que la coordinación de esfuerzos ha sido una constante en su Administración para atender las demandas de la ciudadanía, el gobernadorafirmó que la entrega de“es un gran mensaje de que Coahuila está de pie”.En las instalaciones del centro cultural, “el mejor de la entidad”, donde recientemente entregó mobiliario e instrumentos, Riquelme Solís manifestó su satisfacción porque pronto las niñas, niños y adolescentes podrán hacer uso de estas magníficas instalaciones.Destacó que estas acciones se pueden lograr gracias a la coordinación de esfuerzos de autoridades estatales, municipales y la Iniciativa Privada, en materia de, que ha sido un reto para las entidades federativas.Se pronunció porque este año sea bueno y mejor para la entidad y sus habitantes, y que entre todos se siga avanzando con unidad, poniendo ante todo el interés de la población.El Presidente Municipal de Piedras Negras,, señaló que se puso en marcha un programa piloto con lapara niños de tercero a sexto grado de primaria, secundaria y preparatoria, que no cuenten con estos en sus hogares.José Pedro García de Hoyos, alumno de secundaria, agradeció el apoyo de Miguel Riquelme y de autoridades municipales para brindar a los jóvenes la oportunidad de contar con servicio de cómputo en espacios públicos.Con inversión de, se realizó el proyecto de instalación de portones de acceso y pavimento de acceso al Centro Acuático.Ahí, el gobernador Miguel Riquelme entregó las obras realizadas y destacó el testimonio de quienes han dado su vida al deporte.Externó que en 2020 los proyectos de infraestructura no se detuvieron, y que obras como esta son muestra del empuje del pueblo de Coahuila.Añadió que Piedras Negras ha tenido mucha obra y en 2021 contará con más, y que en Coahuila sigue siendo una prioridad la salud, la seguridad y la reactivación económica, al asegurar que se va avanzando y no se puede bajar la guardia.En su intervención, el Presidente Municipal, Claudio Bres Garza, informó que este proyecto contempló la, donde se reparó el techo, así como el sistema de filtración y calefacción., Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, informó que en el presente año se mantiene la atención de ejes prioritarios con la creación de infraestructura.En estas obras se destinaron 4.2 millones de pesos en la instalación de portones y pavimentación de acceso.Se construyeron cordones y banquetas, así como la instalación de 62 lámparas tipo led para ofrecer un espacio un mejor con alumbrado público.En representación del equipo de clavados,señaló que estas obras les permitirán contar con espacios dignos en sus entrenamientos: “Lo que nos motiva día con día a dar nuestro mejor esfuerzo”.La deportista Arumi Gómez García dijo que el Centro Acuático es semillero de niños destacados en competencias internacionales.A su vez, Manuel Mondragón Ritchie, aseveró que en este lugar se han formado muchos atletas: “Aquí hemos visto cómo nuestros hijos maduran como atletas y personas, y ahora contamos con instalaciones deportivas de alto nivel estatal y nacional”.En esta jornada de trabajo, el gobernador Miguel Riquelme entregó a la ciudadanía de Piedras Negras la remodelación del, espacio destinado a fomentar la práctica deportiva, desarrollar talentos, promover la convivencia entre familias y fortalecer una nueva cultura de vida saludable.El Gobernador destacó que la remodelación del gimnasio, anteriormente auditorio, es un gran orgullo para Piedras Negras y el estado.Destacó la importancia de garantizar la administración, mantenimiento y conservación del inmueble para la promoción del deporte.En su mensaje, el alcalde Bres Garza dio a conocer que el inmueble, inaugurado en 1982, será entregado en comodato a laPuntualizó que con inversión de 12 millones de pesos se cambió el techo de las instalaciones, cuenta con 4 extractores de aire, sistema de sonido, tableros, iluminación y pizarra electrónica.Agregó que se busca que el recinto sea semillero de generaciones de basquetbolistas.Jesús Morales Rodríguez, en representación de la Asociación Amigos del Básquetbol, agradeció la remodelación y estableció el compromiso de cuidar el recinto con torneos y dar difusión a esta disciplina deportiva en escuelas públicas y privadas.A la gira de trabajo asistieron miembros del Cabildo, funcionarios municipales, estatales, representantes de organismos empresariales y de la sociedad civil.