¿En cuánto tiempo van a borrar mis deudas del buró de crédito?

Ciudad de México.- Si tienes deudas, ya te reportaron con una mala nota en el Buró de Crédito, y te estás preguntando si borran las deudas de este registro, en esta nota te decimos.



La Ley sobre las Sociedades de Información Crediticia (SIC) arroja que la información de un crédito se borra en distintos lapsos, dependiendo del monto que se prestó a la persona.



Los créditos se calculan en función de las Unidades de Inversión (UDIS), que todos los días tasa el Banco de México (Banxico).



Estos son los lapsos en los que se borran las notas del Buró

25 UDIS, que son más o menos 166 pesos, calculado con el valor de las UDIS a febrero de 2021 (que es de 6.66)

500 UDIS, que son más o menos 3 mil 300 pesos, se eliminan después de dos años.

1000 UDIS, que son unos 6 mil 600 pesos, se eliminan luego de 4 años.



Los plazos empiezan a correr después de la primera vez que el acreedor reportó que los créditos tenían un atraso, o desde la última vez que se actualizó al Buró de Crédito la información sobre ellos.



También debes saber que los créditos mayores a las 1000 UDIS se eliminan luego de 6 años, siempre y cuando haya estas condiciones:



Que sean menores a 400 mil UDIS, o 2.6 millones de pesos (a febrero de 2021)

Que el crédito no se encuentre en proceso judicial

Que no hayas cometido algún fraude en tus créditos



Si tuviste retrasos o incumplimientos, no es necesario esperar a que se borre la información para que mejore tu historial. Mejor ponte al corriente para que tu historial refleje que cumples con tus pagos.



