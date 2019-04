En cuarentena 30 estudiantes por contraer hepatitis A

Por instrucciones del Secretario de Salud, @Donato_Casas, los @SSO_GobOax establecieron un blindaje sanitario en la localidad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, con el objetivo de atender y evitar casos de Hepatitis "A", con ello garantizar el bienestar de la población. pic.twitter.com/CoCFa4kBOK — Servicios de Salud (@SSO_GobOax) 5 de abril de 2019

Treinta alumnos de una escuela en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la región de la Sierra Sur, han contraído hepatitis A.Autoridades sanitarias realizan cercos en la zona para detectar cuál es el problema de raíz, aunque la principal causa, es la falta de higiene entre la población escolar.Mario Martínez Rojas, director de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud, informó que esta semana se han verificado los depósitos de agua e instalaciones sanitarias para descartar que se presenten más casos.Detalló que el brote de hepatitis afecta a 30 estudiantes, quienes permanecerán en cuarentena para evitar la propagación del virus, y tendrán seguimiento médico especialista.La hepatitis A es un virus que se transmite por la ingesta de alimentos o bebidas contaminadas, la mayoría de los pacientes se recuperan totalmente, no obstante, existe una proporción muy pequeña de casos de defunción, informó.Agregó que el proceso de incubación de la hepatitis A tarda 28 días, por lo que tampoco se descarta broten nuevos casos, en las próximas horas.Asimismo, se ha recomendado a los comités municipales sobre la verificación del clorado o hervido del agua para uso humano; además se revisan establecimientos y expendios de alimentos, y embotelladoras de agua.Martínez Rojas mencionó que con estas acciones no sólo se pretende que ya no haya hepatitis, sino también cuidar a los alumnos de enfermedades diarreicas en esta temporada de calor.La Secretaría de Salud de Oaxaca reconoció 141 casos por hepatitis A en este año, la región de Valles Centrales e Istmo aporta 55 y 50 casos; Mixteca y Sierra, 12 y 14; Cuenca y Costa 4 y 8 casos confirmados por el laboratorio estatal.