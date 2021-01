En democracia nadie puede pretender tener la verdad ni descalificar: INE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En su mensaje de buenos deseos para 2021 –año en que se renovará el mayor número de cargos de elección popular en la historia de México–, Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió sobre “la creciente polarización política que lamentablemente se está generando”, y recalcó que los gestos de intolerancia equivalen a actuar de manera “autoritaria”.



Córdova también urgió a “todos los actores políticos” a que respeten las “reglas del juego democrático”: pidió a los tres niveles de gobierno que no intervengan en las elecciones, y exigió a los partidos y candidatos “jugar limpio y realizar campañas constructivas y propositivas, sin descalificaciones ni guerra sucia”.







A días de que el INE y Morena tuvieron su enésimo roce –el primero pidió al segundo que suspendiera la difusión de un spot contra la coalición PAN-PRI-PRD por ser un acto de precampaña ilegal, pues el periodo electoral aún no arranca–, el consejero presidente mandó un mensaje entre líneas al partido en el poder, sus dirigentes y hasta el presidente de la República.



“En democracia nadie puede pretender tener la verdad ni descalificar a priori a los demás”, planteó, y abundó: “Se vale creer en la pertinencia de nuestras convicciones y posturas; faltaba más, pero eso no convierte en inválidas, falsas o menospreciables las ideas de los demás. Pensar lo contrario es actuar de manera autoritaria, no democrática”.