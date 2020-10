En diciembre, aprobarían ley sobre uso recreativo de la mariguana

Escuchar Nota

Para Guillermo Nieto, un empresario mexicano que creció fumando mariguana, el invernadero de cannabis en las vastas tierras de cultivo de su familia es parte de un sueño más grande. Uno que involucra a compañías farmacéuticas con mucho dinero.en términos de población, donde la droga se pueda cultivar y vender legalmente.Un premio mayor también puede estar cerca para Nieto y las firmas foráneas: el líder del partido oficialista Morena en el Senado,, dijo a Reuters que, que permitiría a firmas privadas reguladas venderla al público.De hecho, la industria legal del cannabis ya, y algunos grandes jugadores, incluidos Canopy Growth y The Green Organic Dutchman, de Canadá; y una unidad de la californiana Medical Marijuana Inc, dijeron a Reuters que estaban ansiosos por acceder al nuevo mercado mexicano.Dejando a un lado los negocios, Nieto dice que len el país conservador de 126 millones de habitantes, dondeDarío Contreras tiene como objetivo establecer un negocio para fabricar productos como jabones y aceites analgésicos de cannabis que cultivaría legalmente cerca de la hacienda de su familia en el estado deContreras cree que, si el Gobierno lo permite."Ellos quieren trabajar legalmente", dijo Contreras, cuya hermana se casó con un miembro de la familia del fallecido narco mexicanoSin embargo, los mexicanos no están para nada unidos sobre este tema.Si bien una industria del cannabis en crecimiento promete ser una máquina de hacer dinero, enfrenta la resistencia deTemen que la legislación excluya a los pequeños productores familiares y no ofrezca un camino hacia la legalización para muchos agricultores que se ganan la vida alimentando el tráfico ilegal de narcóticos en México.Las regulaciones iniciales que cubren el uso médico permiten a empresarios como Nieto cultivar mariguana en nombre de compañías farmacéuticas y a las empresas extranjeras importar productos de cannabis medicinal al país.No obstante, la, que en la práctica ha legalizado la droga al dictaminar que su prohibición es inconstitucionaMonreal, líder en el Senado del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), explicó a Reuters que los legisladores estaban actualmente resolviendo los detalles más finos de la futura ley.El político dijo que su partido, que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso con sus aliados, no debería tener problemas para aprobar la normativa, que, según agregó,Monreal sostuvo que la ley no permitiría cafés al estilo holandés en la primera etapa de la liberalización, pero que el público podría comprar mariguana en "centros de distribución y de venta" con autorizaciones específicas.Sin embargo, añadió que, un primo del cannabis que se utiliza en productos que van desde alimentos y ropa hasta materiales de construcción, citando la oposición de las industrias que temen que ese producto desplace los suyos.En octubre del año pasado, Monreal dijo a Reuters que el Senado estaba apenas a días de aprobar la despenalización de la mariguana en el país, pero no se avanzó.Dependiendo de las leyes que apruebe,que se extiende por las tierras agrícolas canadienses y estadounidenses, impulsada por el creciente interés en las inversiones globales en mariguana legal.En el mundo, la industria de la mariguana legal fue valorada en 17.700 millones de dólares el año pasado por la consultora Grand View Research, y se espera que alcance los 73.600 millones de dólares en 2027.Las grandes empresas de cannabis, que tienen instalaciones farmacéuticas para probar productos, dijeron que estaban mirando tanto al sector de la mariguana medicinal como al de la no medicinal en México., la mayor empresa de mariguana del mundo, señaló que su objetivo esy que revisaría las próximas regulaciones locales.Thedijo que "espera participar en el mercado mexicano de cannabis" a través de su subsidiaria, TGOD México, y agregó que estaba monitoreando la situación.Raúl Elizalde, codirector ejecutivo de, distribuidor y subsidiaria de, contó que había mantenido conversaciones con farmacéuticas mexicanas para un negocio conjunto, inicialmente, sobre el cannabis medicinal. Sin embargo, podría lanzar su propio emprendimiento farmacéutico en el país si las nuevas regulaciones médicas lo requieren.Elizalde sostuvo que, en caso de que también modifiquen las reglas médicas.Para empezar, es probable que las grandes empresas canadienses vean en México un lugar para exportar sus productos de cannabis, mientras que la estadounidenses, constreñidas por las leyes federales que prohíben las exportaciones de mariguana, pueden franquiciar sus marcas en México, explicóMás adelante, la tierra a buen precio de México, la mano de obra relativamente barata y el clima favorable probablemente convertirían al país en un destino principal para que las empresas cultiven y exporten materias primas y productos de cannabis.Sin embargo, no todo el mundo está contento con el desarrollo de la nueva industria.La coalición que lideró la campaña de legalización del cannabis a través de los tribunales compuesta por, dice que laos legisladores legalizaron el uso de mariguana medicinal en 2017, mientras que la Corte Suprema dictaminó en 2018 que se debería permitir la mariguana recreativa.Tal como está, la regulación médica prohibiría a personas como Margarita Garfias cultivar cannabis para uso personal para aliviar el dolor.Garfias, madre de un hijo de 16 años con múltiples discapacidades y en silla de ruedas, dijo que las familias, que, se sienten decepcionadas.La Secretaría de Salud mexicana remitió las consultas sobre la regulación al ente regulador,, que dijo que las reglas se centran en garantizar que la población no corra riesgo.Los activistas sostienen que el cabildeo de las corporaciones podría excluir a los pequeños productores de los mercados médico y recreativo y, por lo tanto, no afectaría significativamente el comercio ilícito de narcóticos."Somos muy pesimistas", dijo Tania Ramírez, directora de políticas de drogas de México Unido Contra la Delincuencia, una organización que encabezó la campaña de legalización a través de los tribunales.Monreal, senador de Morena, dijo que ninguna ley es perfecta, pero que