¿En dónde están los coahuilenses héroes de la Revolución Mexicana?

Escuchar Nota

En estos tiempos de suma importancia para el pueblo de México, la historia es el pilar para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Con el objetivo de conmemorar a los que ya partieron y para celebrar los 110 años del inicio de la Revolución Mexicana; recordamos a nuestros queridos paisanos que dieron su tiempo, esfuerzo, trabajo e incluso la vida, para lo que hoy vivimos como país y lo que hoy es nuestro querido estado.Hemos escuchado quiénes son, qué hicieron, su participación dentro del movimiento armado, pero; ¿Y después de su muerte? ¿Qué fue de ellos? ¿En dónde se encuentran sus restos físicos?La idea del escrito es conocer, recordarlos y poder seguir manteniendo viva su memoria, aun y cuando marcaron la historia en vida, pero siguen mereciendo el reconocimiento de las nuevas generaciones.Personaje importante dentro de la Revolución, después de su asesinato ocurrido el día 22 de febrero de 1913 en el Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México. Fue enterrado en el panteón Francés de la Piedad en la misma ciudad ante miles de personas con semblanza triste, el día 24 de febrero de 1913; posteriormente el día 26 de noviembre de 1936 en sesión de la Cámara, los Diputados votaron por unanimidad que los restos de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza sean llevados al Monumento a la Revolución, con un a ceremonia cívica encabezada por el Presidente de México, la cual sería llevada a cabo el día 5 de febrero de 1937, el cual no fue hecho, fue hasta 1960 cuando el presidente Adolfo López Mateos impulsó la iniciativa de llevar acabo el traslado, y fue él quien depositó con sus propias manos la cripta que contenía los restos del expresidente de la nación, el día 20 de noviembre.El 21 de mayo de 1920 Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. Tres días después fue sepultado en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Después de 22 años, en medio de una ceremonia y un homenaje, fue llevado al Monumento a la Revolución, en donde yace hasta el día de hoy.Desde joven fue activo participante en causas sociales lo cual lo llevó a ser Presidente Municipal de Concha del Oro, Zacatecas, Gobernador del Estado de San Luis Potosí y en 1914 Presidente de México. Vivía en San Antonio, Texas, hasta 1935 que regresó al país, Murió en Saltillo, Coahuila el 12 de agosto de 1939. Sus restos se encuentran en el panteón de Santo Cristo, de la misma ciudad.Después de su importante participación en apoyo a su hermano Francisco, y ser nombrado embajador de México en Japón en 1913, fue quien advirtió de que Victoriano Huerta pretendía derrocarlo del poder. Gustavo fue asesinado en el cuartel de la ciudadela, donde se encuentra la biblioteca México. Durante el entierro de Francisco I. Madero se le avisó a la familia que su cuerpo se encontraba en el panteón Francés; dicho cuerpo no fue entregado hasta días después con la condición que su funeral fuera lo más sencillo posible.Después de su apoyo a Madero, Carranza, Villa fue ser diputado federal, senador, periodista, escritor, historiador, catedrático y académico, murió un 11 de junio de 1957 en su casa en la Ciudad de México, por falla cardiaca, y fue sepultado en el panteón Francés de la Piedad en la misma ciudad.Nacido en Nadadores y después de que en 1913 llevó a cabo el primer reparto agrario de México, es decir otorgarles legítima propiedad a los trabajadores del campo, siendo un gran acierto dentro de los objetivos de la misma Revolución, por eso llevó el apodo del Caballero de la Revolución. Tiempo después cuando vivía en Laredo, Texas, dedicándose al comercio, fue asesinado; su cuerpo fue encontrado a la orilla del río Bravo del lado mexicano, fue enterrado en el panteón municipal antiguo de Nuevo Laredo, tiempo después fue exhumado y sus restos yacen en la Rotonda de los Hombres Ilustres en Saltillo.Minero, comerciante, y leal patriota, el héroe del carrizal como es conocido, no dejó entrar a las fuerzas estadunidenses al territorio mexicano, perdiendo la vida en la batalla en 1916, sus restos se encuentran en el panteón ubicado en el ejido Gómez Farías del municipio deSaltillo.Hermano de Venustiano Carranza, miembro activo del Cuerpo de Ejército del Noreste y del Ejército Constitucionalista, fue fusilado junto a sus dos sobrinos en Oaxaca en 1915 y sus restos se encuentran en la Rotonda de los Hombres Ilustres en Saltillo, Coahuila deZaragoza.Abelardo Carranza StrasburgerSobrino de Venustiano Carranza. Logró formar su nombre con base en su trabajo, dedicación y amor a la patria, llegó a ser Teniente y en 1915 fue fusilado junto a su padre en el estado de Oaxaca, después su cuerpo fue trasladado a Saltillo, sus restos descansan en la Rotonda de los Hombres Ilustres.Ignacio Peraldi CarranzaNacido en Sierra Mojada, fue sobrino de Venustiano Carranza, apoyó a su familia dentro del movimiento armado de la época. Murió fusilado en 1915 a los 20 años, sus restos se encuentran en la Rotonda de los Hombres Ilustres en Saltillo, Coahuila.Nacido en Ramos Arizpe, fue diputado local por el Distrito de Monclova en 1911. Fue parte de los diputados que desconocieron el Gobierno de Huerta. Fue gobernador Provisional de San Luis Potosí en 1915 y senador de la República. Murió en Saltillo en mayo de 1960, y sus restos se encuentran en la Rotonda de los Hombres Ilustres, ubicada en el panteón de Santiago.Gobernador de Coahuila, primer Presidente del Partido Nacional Revolucionario. Falleció el 29 de abril de 1945 en Nueva Rosita, Coahuila, fue sepultado en el panteón Español de la Ciudad de México, tiempo después sus restos fueron reubicados en el panteón Santo Cristo en Saltillo.