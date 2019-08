En dos años subió casi 90% precio de pechuga de pollo

La fiebre porcina africana que ataca a China, la influenza aviar de baja prevalencia en 21 estados de México y parte de Estados Unidos, así como el lento avance de las importaciones de pollo desde Brasil provocaron que el precio de la pechuga de pollo en México aumentara hasta 87 por ciento en los últimos dos años.De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SMIIM) y del programa Quién es Quién en los precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en julio de 2017 el kilo de esta pieza de pollo se vendió hasta en 70 pesos; un año después llegó a 75, pero el mes pasado alcanzó los 131 pesos por kilo en algunas zonas del país.Para el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, los precios de la pechuga no han mostrado tendencia a la baja debido a que aún no entran las importaciones que se habían anunciado procedentes de Brasil.Además, derivado de los recientes brotes de la enfermedad Newcastle en aves está prohibida la importación a México de mercancías aviares cuando procedan de los condados de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside y Ventura, en California, y del condado de Utah, en Estados Unidos, país del que más importamos esta carne.“A efecto de evitar un desabasto de este producto, resulta conveniente mantener abiertas las opciones de proveeduría externa y en consecuencia ampliar el monto de cupo para importar carne de pollo fresca, refrigerada y congelada, como una medida que complemente la producción nacional”, se lee en la declaratoria para importar 55 mil toneladas adicionales a las 300 mil que son las usuales, publicada en mayo pasado por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación.Sin embargo, Sheffield afirmó que “hasta este momento el efecto no se ha sentido en el mercado y habrá que preguntar en la Secretaría de Economía y en aduanas si ese cupo está siendo utilizado o no”.De acuerdo con datos de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el crecimiento de la producción en México no ha sido suficiente para atender la demanda nacional.Cifras del organismo citado en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indican que en 2018 en México se produjeron 3 millones 206 mil 23 toneladas de pollo y se consumieron 4 millones 45 mil 65, generando un déficit de 839 mil 42 toneladas.Para satisfacer la demanda nacional en 2018 se compraron 844 toneladas donde casi 50 por ciento de las importaciones es de trozos, sobre todo pierna y muslo que vienen principalmente de Estados Unidos.La epidemia de peste porcina africana en China generó un desorden mundial en los precios de este producto en el mundo.Según la Unión Nacional de Avicultores, en los últimos años el pollo mexicano se ha consolidado como la carne preferida por las familias del país, al pasar de un consumo de 19.86 kilogramos por habitante en el año 2000 a 28.31 al cierre de 2018. Esto ha sido posible por la oferta en la producción nacional de pollo, que en 2018 fue de 3 millones 470 mil toneladas, 2.6% más que 2017.De acuerdo con el organismo que agrupa a los avicultores nacionales, el ritmo de crecimiento en el gusto por comer pollo ha sido constante año con año y se espera que al término de 2019 el consumo per cápita alcance 28.75 kilogramos, mientras que el consumo aparente (que incluye las importaciones) llegue a 33.15 kilogramos.