En dos meses, asesinaron a 632 mujeres en el país; el periodo más trágico

Ni las marchas y protestas multitudinarias por los brutales asesinatos dey de la niñahan impedido que: las, en los dos primeros meses de 2020, convierten a éste en el primer bimestre más trágico del que se tenga registro.Los números delrevelan que pese a la irrupción del feminismo en el debate nacional, la violencia hacia las mujeres no se detiene, y es que, en promedio,, una más que en el mismo lapso del año anterior, cuando las fiscalías estatales consignaron 579 víctimas.Entre las poco más de 630 mujeres ultimadas entre enero y febrero pasados están 166 víctimas de feminicidio, de ellas, y 76 por ciento, o sea 127, mayores de 18 años, detallaA Ingrid, una joven de 25 años, la mató su pareja en la casa que ambos compartían, el 9 de febrero, y a la pequeña Fátima, de siete, unos días después la torturó y asesinó un matrimonio; aunque ambas, no son las únicas que han muerto a manos de la violencia feminicida.Cada día de esos dos meses, a dos mujeres les arrebataron la vida por el simple hecho de serlo. Estos crímenes no han parado ni por laque sacó a cientos de mujeres a las calles de varias ciudades, como en laen la que participaron al menos 12 estados para exigir seguridad en espacios públicos y privados.Tampoco los frenaron lasmientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecía su habitual conferencia matutina, ni los movimientos en universidades, incluidas la UNAM y el IPN, para pedir un, en plena polémica por la propuesta del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre la tipificación del delito de feminicidio en el país.Lo cierto es que. El conteo del SNSP inició hace cinco años con 63 casos, al que le siguieron el bimestre uno de 2016, con 98; 120, en el de 2017; 138, en 2018, y 146 en 2019, de tal suerte que las víctimas de este ilícito crecieron 163 por ciento desde el primer registro al de 2020.Este también fue el primer periodo de año con: un total de 24, la mitad ultimadas en febrero. La cifra representa un incremento de 26 por ciento si lo comparamos con las 19 menores muertas en el mismo lapso de 2019 y de 118 por ciento con el de 2015, cuando a 11 les arrebataron la vida.El top de las entidades con más feminicidios entre enero y febrero lo integran el; Nuevo León, 15; Baja California, ocho, lo mismo que Ciudad de México y Sinaloa; Morelos, siete, y Jalisco, seis.En contraste,; mientras que en Zacatecas, Yucatán, Querétaro, Michoacán, Campeche y Aguascalientes se perpetró al menos un crimen de este tipo., lo que si bien representó una disminución mensual de 11.33 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2019 registró un incremento de ocho por ciento.Al igual que las víctimas de feminicidio, las cifras en este rubro no han decrecido en ningún primer bimestre: de 2015 a 2016 el aumento fue de 11 por ciento; en el periodo siguiente, 10 por ciento; de 2017 a 2018, 31 por ciento, y de ese año a 2019, seis por ciento.