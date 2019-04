En dos semanas se podrían normalizar retrasos en la frontera: IP

El Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index), prevé que en dos semanas se normalice el servicio de aduanas en la frontera con Estados Unidos, el cual ya empieza a normalizarse, debido a que en ciertos puntos se enviaron 50 agentes aduanales que apoyan para agilizar el paso de mercancías.En conferencia, el presidente del organismo Luis Aguirre Lang, señaló que si bien estos apoyos que se empezaron a dar por parte de Estados Unidos no han cubierto todas las áreas afectadas, el paso de mercancía poco a poco se ha ido regularizando.“El día de ayer se incorporaron más elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) a dar más apoyo del servicio en los carriles regulares. Tengo confianza de que en dos semanas pudiéramos ver este tema con una mejor perspectiva”, afirmó.Indicó que en Piedras Negras el cruce es normal, en Reynosa es de 2 horas y “en Ciudad Juárez, por lo que es el puente Córdova, estamos teniendo estragos, normalmente pasan 230 tráileres diarios y están cruzando 182, y Tijuana es donde tenemos la mayor cantidad de tiempos espera para el cruce”.“Ayudó mucho la incorporación de 50 nuevos agentes del CBP a las tareas de los puentes internacionales, y esto vino a acelerar significativamente el tiempo de espera de 4 a 5 horas de las líneas normales. Esperemos que no nos los vayan a volver a quitar esos agentes en Nuevo Laredo”, resaltó.Detalló que en el único puente fronterizo que no están cruzando en su totalidad los productos es en Ciudad Juárez; sin embargo, dijo la comercialización ya es mucho mayor que el 65 por ciento de lo reportado a principios de abril, “hoy estamos cruzando arriba del 80 y 95 por ciento, pero en Juárez no se tiene al 100 por ciento.Añadió que en las exportaciones de carga de México a EU en el puerto de Nogales-Arizona se han presentado tiempos de espera de 3 horas; Matamoros los tiempos de espera son de 5 horas en promedio y en Nuevo Laredo 3 horas.