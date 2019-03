En eBay gobierno vende perro de familia que no podía pagar impuestos

Una familia alemana no tenía dinero para pagar sus impuestos, por lo que las autoridades locales registraron su domicilio y decidieron "embargar" a su pug, de nombre Edda, para luego venderla en eBay por cerca de 16 mil pesos.Según reportan medios locales, el hecho tuvo lugar en Ahlen, el centro urbano más importante del distrito de Warendorf. Cuando la familia no pudo pagar su deuda, funcionarios acudieron al domicilio con una orden de registro.Al ingresar, hallaron una computadora portátil, una cafetera y una silla de ruedas de un miembro de la familia. Sin embargo, lo más valioso que encontraron, en términos monetarios, fue Edda, la querida pug de la familia.Los afectados indicaron que la perrita de un año era sumamente valiosa para ellos, pues los había acompañado en momentos difíciles. Sin embargo, eso no fue impedimento para que los funcionarios la tomaran y fijaran su precio de venta en 850 dólares y la pusieran a la venta en eBay.El tesorero de la ciudad de Ahlen, Dirk Schlebes, dijo a la agencia DPA que la pug se vendió por un "precio ligeramente más bajo" que el fijado. "El dinero fue a las arcas de la ciudad", dijo Schlebes.Según indica AP, los propietarios originales de Edda no habían pagado impuestos que le debían la ciudad, incluido el llamado impuesto a los perros.A más de dos meses de que ocurrió la venta, el drama canino parece lejos de terminar. Mientras que los dueños originales aún están de luto por la pérdida, la nueva propietaria analiza emprender acciones legales contra las autoridades, pues asegura que Edda presentó una infección severa en los ojos que requirió cirugía por la que tuvo que desembolsar una suma considerable.Frank Merschhaus, portavoz de la ciudad de Ahlen, le dijo a NPR que la incautación de Edda fue "legalmente permisible"; sin embargo, apunto que el proceso de la venta en eBay sí podría ser cuestionable.La nueva dueña del pug, Michaela Jordan, aseguró que se siente engañada, pues no estaba enterada de la forma en que Edda había llegado a eBay. Sin embargo, admitió que el bajo precio bajo la sorprendió, pues un pug de raza pura puede llegar a costar hasta 38 mil 500 pesos.Según Jordan, a pesar de su sospecha, decidió comprar a Edda sin imaginar que la pug presentaría infección en los ojos. La nueva dueña señala que su mascota ya fue intervenida quirúrgicamente en cuatro ocasiones y pronto realizarán una quinta operación.Ante las críticas por parte de habitantes de la ciudad hacia las autoridades, los funcionarios dijeron a NPR que confiscar animales domésticos no es una solución común."Los propietarios que pagan sus impuestos de perros correctamente no deben temer la aplicación (de esta medida)", dijo Merschhaus, el portavoz de la ciudad. “Sólo si se ignoran las solicitudes múltiples de pago o no se cumplen los acuerdos de pago en cuotas (...) es un camino muy largo para la incautación".La familia original de Edda aún conserva las pertenencias de la pug, entre ellas su correa, tazón y un retrato pintado. Los tres niños pequeños que forman parte de la familia dijeron que aún no se reponen a la pérdida pero que les da gusto que la mascota haya encontrado un buen hogar.