En el abismo

Han pasado dos jornadas y Dinos no encuentra la fórmula para salir del hoyo. Ha perdido sus dos partidos anteriores y es el sotanero de la Conferencia Norte, siendo uno de dos equipos que no ha ganado en el torneo de la LFA.La marca negativa pone en un dilema a este equipo saltillense, quien, como hace un año, se encuentra con números de dos perdidos y dos derrotas, levantando en la Jornada 3, pero eso está por verse este año.Dinos es una de las peores ofensivas, la primera es la de los actuales campeones, Mexicas, quien tampoco han ganado; los de la Ciudad de México apenas suman 15 puntos, mientras Saltillo sólo 20.Y decir que la ofensiva es mucho, pues de esos 20 puntos, 13 los han anotado los equipos especiales, pues de no ser por ellos otra cosa sería.La defensiva se ha fajado pero no puede permanecer tanto tiempo en el campo ya que la ofensiva es tres jugadas y patea, sin dar respiro a que todos tomen aire al no carburar jugadas o series continuas.Los próximos dos encuentros son dos difíciles salidas para Dinos, se enfrentan por primera vez al equipo de expansión Osos de Toluca este sábado a las 12:00 horas.Después, el 17 de marzo visitan a los Mayas de la Ciudad de México, a quienes no han vencido en ninguna ocasión en las dos temporadas anteriores; el partido es en domingo a las 12:00 horas.Saltillo debe reponer el camino en estas dos visitas para regresar a casa en contra de Mexicas el 23 de marzo, para que la afición se anime y siga llenando el estadio Olímpico.