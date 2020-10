En el aire reapertura de panteones en Ramos Arizpe

Escuchar Nota

Ramos Arizpe-. Luego de que el Subcomité Técnico Covid-19 Región Sureste analiza el aumento considerable del 40 al 57% en hospitalizados y nuevos casos positivos del coronavirus en los últimos días, la reapertura de los panteones se mantiene en la incertidumbre.



En Ramos Arizpe, la reapertura de los panteones sigue en pie para el 2 de noviembre próximo, pero el alcalde José María Morales Padilla, quien es miembro de dicho Subcomité, no descartó que el panorama pudiera cambiar si el número de contagios por Covid sube en los próximos días.





Señaló: “Puedo considerar este tema como no definido, dadas las circunstancias que analizamos actualmente en el Subcomité. Lo que puedo garantizar es que se tomarán las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los ramosarizpenses”.



Morales Padilla destacó que la decisión final de apertura de los panteones aún no se determina, luego de que en la última reunión del Subcomité se analizó el aumento de contagios del 40 al 50 por ciento.



“Quedamos de revisar y trabajar en todo momento los protocolos de actuación para ese día, pero sería adelantado apresurarme a decir que se cierran los panteones”, expuso el Alcalde.



Dice que quienes integran dicho Subcomité observan el comportamiento del número de casos y sobre todo de la ocupación hospitalaria para tomar una postura que se informaría en la presente semana o bien el martes próximo.



“Trato de tomar decisiones en base a la estadística, a los números y por eso no me adelanto. Estamos conscientes de que el Día de Muertos es una fecha importante y lo que representan nuestras tradiciones para quienes vivimos aquí”, manifestó.