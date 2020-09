En el cierre del Hay Festival Queretaro 2020; desea Ida Vitale regresar a México

Escuchar Nota

Ciudad de México-. A pesar de la dificultad para imaginar el porvenir tras esta pandemia, la poeta, traductora, ensayista y crítica literaria uruguaya Ida Vitale asegura que piensa más en el futuro que en el pasado.



“Ahora pienso en el futuro, en lo que (la pandemia de Covid-19) puede dejar de hábito en la gente”, compartió la Premio Cervantes este domingo en videoconferencia con Jesús Cañete Ochoa, director del Festival de la Palabra de la Universidad de Alcalá, para la edición virtual del Hay Festival Querétaro 2020.



Entre ello, acaso, la escritura. Vitale actualmente funge como jurado en un concurso de poesía en Uruguay, cuya convocatoria resultó en la recepción de 537 trabajos, detalló la autora nonagenaria. Algo insólito.



“No puedo menos que relacionarlos con la encerrona”, subrayó, en una transmisión que presentó problemas técnicos de audio, como señalaron usuarios de redes sociales. Nunca se habían presentado en Uruguay 500 y pico -y un pico largo- de libros de poesía o de lo que fuera”, continuó. “Y uno piensa: ¿qué pasa con esto?, si se escribe de otra manera cuando se tiene más tiempo o cuando hay una encerrona que te da eso como única apertura al mundo”.



Entre toda esta creación, Vitale expuso que se ha encontrado con muchos casos de poesía confesional, “muy privada, muy íntima”, dijo.



“No sé si también eso atribuirlo al confinamiento, pero sí la cantidad.



“Y por otro lado, también se habla (en esta poesía) de problemas de violencia interna por la gente encerrada y conviviendo todo el tiempo. Ese no creo que sea un problema exclusivo de Montevideo”, expresó, no sin añadir que espera que esto termine, y que la gente logre volver a cierta estabilidad tras la contingencia sanitaria.



A petición de Cañete Ochoa, la autora dio lectura a algunos de sus poemas, como Accidentes Nocturnos.



“Solo abrirte a la música te salva: / ella, la necesaria, te remite / un poco menos árida a la almohada, / suave delfín dispuesto a acompañarte, / lejos de agobios y reconvenciones, / entre los raros mapas de la noche”, recitó Vitale, tras lo cual calificó a la música como una gran herramienta para olvidarse del encierro.









Aunado a esto, y cuestionada por su interlocutor sobre en cuál de todas las casas en las que ha vivido le gustaría haber pasado el confinamiento, la autora inmediatamente hizo manifiesto su deseo de volver a México, nación por la que dijo tener mucho cariño y agradecimiento, apuntó.



Fue en la década entre 1974 y 1984 cuando, después del golpe de Estado en Uruguay, Vitale y su esposo Enrique Fierro llegaron al país, donde fraguaron amistad con el matrimonio de Álvaro Mutis y Carmen Miracel Feliú, y colaboraron en las revistas de Octavio Paz, Plural y Vuelta.



“A mí Octavio Paz me parecía un gran ser humano. Por su generosidad e inteligencia, por ver lo que otros no veían. Lo que agradezco a México es ponerme en su camino”, confió la autora.



El Hay Festival Querétaro de este año, que sucedió en el ciclo más extraño del que tenga registro el evento, tuvo que mudarse al terreno de lo virtual.



En los cinco días de duración del encuentro participaron importantes nombres como el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa con su plática sobre el libro que escribió acerca de Jorge Luis Borges.



El escritor indioinglés Salman Rushdie, y la presentación de Quijote, su más reciente novela en la que recrea el clásico de Cervantes en la modernidad.



Además de contar con la participación del escritor Paul Auster en diálogo con la mexicana Valeria Luiselli, y la estadunidense Siri Hustvedt, con Recuerdos del Futuro, y la periodista Alma Guillermoprieto.