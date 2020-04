En el Día de la Tierra, Google dedica su doodle a las abejas

Escuchar Nota

; para unirse a la celebración,, por la Real Sociedad de Geografía de Londres y el Earthwatch Institute, ya que consideran que estos insectos son los únicos seres vivos que no propagan enfermedades por hongos o bacterias al no transportar patógenos.El juego consiste en desplazar una abeja de planta a planta con el fin de garantizar la polinización y consiguiente floración. A medida que avanza el interactivo, el usuario recibe pequeñas dosis de información sobre estos cruciales seres vivos.Dado que son las, nuestra abeja protagonista debe sobrevolar las flores con polen para ir polinizando las que están dispuestas para ello. Dichas flores se dividen en los colores de Google: la abeja puede arrastrar hasta tres tipos de polen a la vez; para después soltarlos en pos de multiplicar la flora del bosque.Si bien, se trata de celebrar el Día de la Tierra, el objetivo de este es hacer conciencia sobre los problemas que enfrenta el mundo, es por ello que el doodle de hoy contiene datos sobreGoogle también brinda información sobre qué actividades podemos hacer para ayudarlas.A pesar del confinamiento por la, hay varias cosas por realizar para ayudar a las abejas, por ejemplo, puedes convertirte en un apicultor local, plantar un jardín de polinizadores o crear un bañera para abejas.Asimismo, uno de los problemas que más preocupan a los científicos es el; ante la actual crisis ambiental, han aumentado las búsquedas en internet enfocadas en sostenibilidad.Sabemos que debido al Covid-19 no es posible dejar las calles y disfrutar de los parques y paisajes naturales, pero la tecnología te permite realizar viajes virtuales.A través depuedes visitar bosques o lagos inusuales, o bien, acércate a una jirafa en peligro de extinción, tortugas marinas, ballenas jorobadas o la colonias de pingüinos alrededor del mundo por medio de Street View.Si prefieres los, puedes checar los sitios web de lasobre los patrimonios mundiales. Además, el Google te da recomendaciones sobre cómo congelar la leche o los huevos para conservarlos durante más tiempo.