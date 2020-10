En el INE, los obligan a firmar para deslindarse por si enferman de Covid

Escuchar Nota

“Aunque los trabajadores firmen esa carta y deslinden de responsabilidades al INE, no aplica. No pueden renunciar a sus derechos con una simple carta. Ese formato tampoco libera al INE de su obligación, aunque los empleados suscriban bajo juramento”, ironizó Paredes.

“A sabiendas de que forman parte de un grupo de riesgo pueden hacerlo [trabajar] porque es su derecho. Estamos hablando de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se reconoce en todas las personas de realizar actividades lícitas que satisfagan sus inquietudes y su proyecto de vida”, citó la vocal.

De cara al proceso electoral de 2021,ante el Covid-19.Sin embargo,de responsabilidad en caso de enfermar.El documento, dice el licenciado Enrique Paredes Sotelo, presidente del Colegio de Abogados de Morelos,, mucho menos en los módulos de atención, donde hay mayor riesgo para todos los empleados.El asunto, afirman los trabajadores del INE —quienes pidieron guardar su identidad—, es quey uno declaró antecedentes de cáncer.En un primer momento su palabra bastó para que el INE los enviara a trabajar a sus hogares,de responsabilidades.La última circular, pues el INE les pide a las personas pertenecientes a los grupos de alto riesgo presentar justificantes médicos del ISSSTE o de médicos particulares, donde se detalle el padecimiento que los sitúa en ese sector.Liliana Díaz del León Zapata, vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Morelos, afirma queEn los módulosPrimero, para la entrega de las credenciales de elector, y luego, para todo tipo de trámites, pero sólo con citas.Durante esas dos etapas, primero en los módulos de Jojutla, Yautepec y Zapata, y después en el resto.El INE tiene en los módulos de Morelos 104 trabajadores entre plaza presupuestal y honorarios permanentes, de ellos, regresaron 81 porque el resto está entre los grupos de riesgo.La primera circular del INE que, en el que se establece el regreso de las actividades presenciales, así como los grupos de riesgo y sus características.En ese acuerdo; es el encargado de diseñar la estrategia de regreso, explica Díaz de León Zapata.De acuerdo con la funcionaria, ese grupo, asesorado por expertos en la materia, observó que, y que desde la Secretaría Ejecutiva del instituto electoral se elaboró la circular INE/SE/018/2020 del 28 de agosto, para dirigirla a los trabajadores con deseos de participar con las acciones del organismo.Sin embargo,”.Semanas después,, si lo expresa y lo hace constar”.La última circular, de septiembre pasado, provocó, porque se modificó el protocolo para el regreso de las actividades en módulos de atención ciudadana.En esa circular se indica “que el personal o personas prestadoras de servicio que se encuentren dentro de los grupos vulnerables que no puedan llevar a cabo actividades presenciales, deberán presentar ante el coordinador administrativo o enlace administrativo el justificante médico oficial expedido por el ISSSTE para el caso de quienes lo tengan o médico particular, en el que se detalle el padecimiento que lo sitúa en el grupo vulnerable, de conformidad con los criterios para las poblaciones”.Al respecto, Díaz de León Zapata aseguró que en un principio las personas vulnerables manifestaron su situación de palabra y el INE actuó de buena fe, lo tomó como válido, pero que ahora hay una modificación.Presionados por las circulares,en un chat en el cual se leen mensajes de rechazo a las medidas del INE.Los trabajadores señalan que se sienten desprotegidos, principalmente aquellos contratados bajo la figura de honorarios permanentes, pues, dicen, no tienen certidumbre laboral ni un sindicato que los defienda.