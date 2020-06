En el mundo 405 mil personas han perdido la vida por Covid-19

Escuchar Nota

Washington.- Al menos 405 mil 02 personas han fallecido a causa de la pandemia de COVID-19, mientras que el total de casos acumulados en el mundo ya suman un total de siete millones 81 mil 665, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, que recolecta las cifras oficiales que publican las naciones.



Los tres países con mayor número de casos registrados son Estados Unidos, Brasil y Rusia. El país de América del Norte registra un millón 995 mil 711 casos en total, el que se encuentra al sur del continente acumula 691 mil 758, aunque su conteo ha resultado polémico por las decisiones de su gobierno, mientras que Rusia acumula 476 mil 043 casos.



Las reaperturas después de diferentes tipos de confinamientos o toques de queda comienzan a convertirse en medidas populares en el mundo. India, donde han incrementado en los últimos días los casos, ha decidido continuar su fase de lenta salida a la vida cotidiana.



Por su parte, Qatar también anunció que iniciarán una lenta salida en al menos cuatro fases, mientras que Túnez y Moscú levantarán las medidas durante este mes.



Tailandia ha comunicado que ya no cuenta con contagios locales y que se trata de casos importados. En total las autoridades sanitarias aseguran que llevan alrededor de dos semanas sin nuevos contagios locales.



Las escuelas en Sudáfrica han reabierto sus puertas, a pesar de las preocupaciones de los padres de familia y de los profesores, pues consideran que no existen las medidas necesarias para combatir la pandemia.



Irán se unió al llamado internacional y solicitó a sus habitantes a hacer uso del cubrebocas para limitar el número de contagios en el lento regreso a la normalidad que implica el reajuste tras la pandemia.



Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó, una vez más, a los ciudadanos y a las naciones a no confiarse y no dejar la lucha en contra de la pandemia, pues una salida rápida de las medidas de confinamiento podría significar el aumento de contagios.