En el Museo Rubén Herrera despedirán grabador

“Siempre me ha inquietado saber por qué existen personas que, con una mirada, dejan su recuerdo en nosotros toda la vida”, dijo el artista Salvdor Aldape a Zócalo en una entrevista por Amores Imaginarios, la última exposición que montó, antes de su fallecimiento la mañana del domingo en Nuevo León.Aldape, pintor, grabador y docente de la Escuela de Artes Plásticas (EAP) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), dejó una huella imborrable en sus conocidos y amigos cercanos debido a “su gran calidad humana”, como explicó Edmundo Zárate, amigo personal y colaborador del artista en labores de promoción cultural.El pintor que contaba con 50 años falleció de un infarto y dejó tras de sí una enseñanza para los creadores saltillenses, la cual era hacer su obra por necesidad creativa más allá de lo económico y la fama según señaló Magda Dávila, coordinadora de Artes Visuales del Instituto Municipal de Cultura (IMCS).Zócalo conversó con estos dos amigos del pintor para recordar los trabajos de promoción cultural, trayectoria y relaciones personales que dejó en aquellos a quien conoció y supieron acercarse a un hombre de carácter recio, a quien el mismo Edmundo calificó como una especie de Frankestein, debido a que estaba conformado por piezas diversas de las disciplinas que trató, como pintura, instalaciones y escritura.Aldape formó varios colectivos como el Galeana, cuyo principal interés era el de acercar el arte a las colonias de la periferia que no tuvieran las oportunidades de estar en contacto con ella debido a su lejanía de la ciudad. Otro proyecto en el que participó fue el Colectivo Conserva las Bellezas Naturales de Saltillo, con el cual pintaba la flora y la fauna en lotes baldíos a fin de recuperarlos para la sociedad.“Salvador tenía una relación muy cercana con las comunidades desprotegidas, a las que iba y en las que se ponía a hacer intervenciones para que niños y jóvenes se acercarán a la pintura. Él no esperaba a las instituciones sino que iba y trabajaba. Él tenía una virtud para acercarse a los chavos, lo que es muy difícil. Él convivía con ellos y siempre generaban una pieza artística como fuera”, explicó Dávila.OficioPara Aldape el trabajo del artista era continuo. Por eso trabajaba jornadas de hasta 12 horas en el Museo de Artes Gráficas (MAG), para dar paso a los grabados que hacía, técnica por la que es más conocido en la ciudad. Esta labor de preservación de un género muchas veces minimizado es clave para entender la figura del artista, según apuntó Dávila, con quien estuvo trabajando en el proyecto Código Rembrandt-Da Vinci; La mecánica desde la Óptica del Arte, enfocado a niños y escuelas.Prueba de eso fue Memoria Grabada, un proyecto en el que el interés primordial era el de hacer grabados monumentales en los que la gente participaba.“Salvador siempre tuvo una necesidad clara, la cual era educar a la gente sobre el arte y su cercanía. Nuestras coincidencias siempre fueron de ‘el arte para qué’”, detalló Dávila, quien también hizo mención sobre el trabajo que hacía para formar artistas en un nivel social, con la idea del arte como un medio para llegar a una ganancia para ambos lados: el creador y la sociedad.Otra de las facetas que mantuvo Aldape fue la de promotor de artistas independientes que buscaban hacer visible sus creaciones.Para Edmundo, quien trabajó con el artista en El Festival de la Calaca, Salvador “fue un maestro que sabía ver las habilidades y los aspectos flojos de cada artista a quienes apoyaba con paciencia y les mostraba que podían salir adelante. Lo que me gustaba mucho de él era que siempre te invitaba a formar parte de su trabajo”.Para homenajearlo el IMCS organiza hoy una ceremonia luctuosa y exposición de su obra a las 19:00 horas en el Museo Rubén Herrera a la cual se invita a la comunidad.