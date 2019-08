En el Real Madrid no tenía amigos: Hugo Sánchez

"Hugo Sánchez era un jugador conflictivo en el Real Madrid"



Luego de las polémicas declaraciones del histórico del, Manolo Sanchis, quien aseguró que durante su paso por el cuadro merengue,fue un jugador "conflictivo", la leyenda mexicana respondió y de forma tajante."Desde pequeño me gustó ser diferente. Neymar, Messi y Cristiano son diferentes. Si somos diferentes es porque llamamos la atención. No me gustaba hacer amigos porque si no le iba a reclamar al técnico que no metía a mi amigo. Yo sacaba pecho y defendía a mis compañeros”, Declaró en entrevista para ESPN.Sobre Sanchis, Hugo no quiso entrar en polémica pero confirmó que en ese Real Madrid había mucho jugador de carácter fuerte:“Lo conozco y no creo que, como capitán, rompa ese código de ética del mejor equipo de todos los tiempos. Éramos muchos jugadores y algunos éramos de carácter fuerte. Éramos Sanchís, Míchel y yo. Éramos los que protegíamos al equipo y subíamos con la directiva. Hubo un momento en el que me quise marchar del Real Madrid porque sentí que no se me valoraba demasiado”.Hace un par de días Manolo Sanchis declaró para la Cadena COPE: “Hemos tenido jugadores raritos que tenían un concepto de la vida de un vestuario muy distinta a la de los demás. Yo recuerdo que de los jugadores que más conflicto han creado en el Real Madrid fue Hugo Sánchez”.