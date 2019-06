En el Tri disfrutan con la competencia interna

La Selección Mexicana ya trabaja en Atlanta como parte de su preparación de cara a la Copa Oro; el próximo 5 de junio encararán a Venezuela en el primero de dos duelos amistosos que sostendrá el cuadro Tricolor previo a la competencia de la zona.En conferencia de prensa el zaguero de Monterrey César Montes aseguro que al interior del equipo la lucha por un lugar en el cuadro titular comandado por Gerardo Martino es intensa."Formamos parte de una generación con mucha hambre de triunfar. El grupo se encuentra muy bien, estamos contentos con la competencia interna que hay de cara a la Copa Oro", expresó el defensa de Rayados.A unos cuantos días de que se dé a conocer la lista final de 23 elementos que participarán en la competencia de Concacaf, el mediocampista de Cruz Azul, Orbelín Pineda, afirmó que cualquiera de los jugadores que forme parte de la convocatoria tendrá un desempeño destacado."Somos un equipo y estamos representando a un país, sabemos que a quien le toque estar en la lista final de Copa Oro dará lo mejor. No creo que haya más presión sobre nosotros, sabemos de nuestra capacidad y lo que podemos lograr", declaró.Mientras que aseguro lo importante que es no caer en excesos de confianza dentro o fuera del terreno de juego."Me sigo preparando como persona y como jugador para poder aportar lo más que pueda a la selección nacional", aseguró.Por su parte, Jorge Sánchez habló sobre la manera de trabajar y la estrategia que intenta implementar el timonel argentino, así como del compromiso de los jugadores con el “Tata”."Gerardo Martino es un entrenador que nos exige mucho, pero también es muy cercano a los jugadores. Él decidirá de qué forma me emplea en la cancha, pero mi obligación es matarme dentro del campo", concluyó el defensa americanista.