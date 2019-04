En el último momento la policía salva a una joven suicida

Una vez más, el puente de Ibagué, en Colombia, es testigo de un intento de suicidio que por fortuna pudo ser evitado por elementos de la policía nacional.Una joven amenazaba con lanzarse del mismo sitio donde semanas antes una mujer. Yessi, se aventó junto con su hijo Nicolás, de 10 años, agobiada por las deudas de los extorsionadores de gota a gota.En esta ocasión, a pesar de que los elementos policiacos no pudieron convencer a la chica de que no saltara, cuando estaba por hacerlo, uno de los oficiales se acercó peligrosamente para salvarla.Los segundos subsecuentes son de intensa angustia, pues entre un grupo de varios policías tratan de sostener a la mujer, con el riego de que alguno pudiese caer al vacío.El video tiene comentarios como los siguientes:Dios siempre pone ángeles en nuestras vidas.... Gracias muchachos....Les deberían de proporcionar elementos de seguridad... Así como esta la cámara, tener protección para las personas que atienden el llamado ante tal emergencia.... Dios bendiga la policía nacionalDebería ser POLICIA DEL MES ese hombreTan bellos deberían usar un arnés con cuerda por que así es muy peligroso para ellos.Dios los bendiga por salvar una vida.Me alegra saber que fue una menos gracias a los policías valientes de ibagué Me alegra sPero por qué no mostraron mas valentía con el caso de Yessi y Nicolás pudieron evitarloWuao me sorprende la forma como ese policía arriesga su vida por salvar la vida de esta chica...Ay noo por un momento sentí que el policía caía al vacío intentando rescatar a la muchacha Dios bendiga a esos policías y los libre de todo malUna muy buena acción por parte de la policía, muy eficientes, pero más allá de eso, que es lo que está sucediendo con la salud mental de los ibaguereños, debería gestionarse un plan de acción inmediata para intervenir en los colegios, las universidades, las empresas, los barrios y demás lugares donde pueda encontrarse personas con dificultades, creo que el nivel de felicidad es muy mínima en la ciudad, ¿por qué?Así de esa misma manera hubieran salvado a la mujer que se tiró con el niño o por lo menos hubieran salvado al niñoYo se que todos pensamos diferente y cada opinión se respeta .... pero no estoy de acuerdo con que las personas arriesguen su vida como lo hicieron estos policías por una hp que no aprecia lo que ellos sí.... Si se quiere morir que se muera y deje de estorbar.Debieron dejar que se matará , al fin y al cabo la vida es de ella, en esté país ya no hay libertad ni para suicidarse, ahora falta que la multen por ello. Debieron dejar que se matara.