En el under: Itzel Granados, la skater que se inspira en las calles

es ya una promesa del nuevo deporte olímpico sobre ruedas y, tras años de práctica y caídas, se lo ha ganado a pulso.cuando veía patinar a un vecino y los saltos y trucos llamaron su atención; sin embargo, ella lo superó rápidamente y tuvo que hacerse de su propia tabla, patrocinada por su padre.Itzel destaca que el patinar no es algo nato, al menos en su caso:«Sí, cuesta mucho trabajo.mucho menos que al principio «, de los cuales destaca«pero hay algunos que todavía se me dificultan mucho». Respecto a su truco favorito comenta que es el flip, ya que con él encuentra un sinfín de combinaciones.Cabe destacar que el apoyo de su familia ha sido fundamental para perfeccionar su técnica, pues los viajes y la práctica le han traído problemas escolares; sin embargo,. Por otro lado, lamentablemente el apoyo para el deporte por parte dees nulo para el skateboarding, ya que todo el viaje a los Panamericanos fue financiado por marcas patrocinadoras:«Nos llegó la invitación por gente que tenía el contactopero a mí Vans me llevó y los organizadores consiguieron el hospedaje. Los que fueron se pagaron el viaje solos o los llevó alguna marca porque nadie de aquí en ningún momento nos brindó ningún tipo de apoyo. La opinión de la gente es que somos unos vagos, pero el que lo consideren un deporte olímpico nos va a abrir nuevas oportunidades»., Itzel se muestra entusiasmada de representar a México, pero hasta el momento la CONADE no ha mostrado ningún tipo de postura ni invitación para los deportistas extremos. Además, apunta cierta desventaja respecto a deportistas profesionales que se dedican 100% a ello. Pero la patinadora se sigue preparando y mostrando su talento, tan solo hace algunas semanas viajó a Los Angeles para participar en una competencia:«Estuvo bien porque nunca había entrado a una competencia en. Me ganaron unas japonesas y una belga. Me siento bien porque fue una competencia internacional donde ya son más profesionales».en ningún momento ha pasado por su cabeza el abandonar los estudios a pesar de que tiene que dividir su tiempo para practicar.los cuales serán un preámbulo y parámetro para decidir la selección