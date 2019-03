En energía, expresiones de AMLO generan desconfianza: Coparmex

El sector energético requiere de certidumbre para que se puedan llevar a cabo inversiones que en muchos casos son multimillonarias y requieren periodos de retorno de varios años por lo que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo en esta materia han sido erráticas generando pérdida de confianza para invertir, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).En entrevista con Milenio, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que es positivo que AMLO diga que respetará los contratos que se hagan en esta materia, sin embargo es fundamental que existan condiciones para que estos puedan llevarse a la práctica.“Han sido desafortunadas las aseveraciones que ha hecho en varias ocasiones la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el propio presidente, pero también; donde en lugar de generar certidumbre, se ha ido perdiendo paulatinamente la confianza”, aseveró.Expuso que el hecho de que existan expresiones de violencia verbal acusando a contratos de haber saqueado al país, y señalamientos de que en el periodo en el cual se otorgaron muchos de estos fueron en administraciones entreguistas, “evidentemente no ayuda a generar un clima de confianza”.“Es bien sabido que se han suspendido las rondas y que esta semana se suspendió la Cumbre Energética México-Alemania. Todas estas señales, aunadas a los ataques en contra de la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, no son buenas señales para el desarrollo de esta actividad”, afirmó.El titular de la Coparmex se pronunció a que las licitaciones que se pretenden realizar en el país deben ser abiertas y que no existan limitaciones, sino que la administración de AMLO debe ser exigentes con los requisitos, “pero que las licitaciones sean abiertas”.“Llama mucho la atención que un gobierno que está poniendo a la transparencia y al combate a la corrupción en sus banderas, en lo que son las obras más importantes a realizares, pues no se conduzcan con criterios máximos de transparencia y eficiencia a la hora de licitar estas obras”, aseveró De Hoyos Walther.Respecto al compromiso que recién firmó el presidente AMLO de no reelegirse, el titular de la Coparmex indicó; “lo saludamos, que bueno que haya ocurrido, que bueno que haya un compromiso público de su parte en ese sentido; sin embargo, insisto, nosotros pensamos de que más que este compromiso que debería ser obvio, no conviene a la democracia el hecho de que se hacen pasar por elección intermedia un proceso de revocación de mandato del presidente”.