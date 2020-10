En España, Audiencia Nacional cierra caso contra Humberto Moreira

Escuchar Nota

"La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional de España, Sala compuesta por las Magistradas Teresa Palacios Criado (Magistrada-Ponente), Ángela Murillo Bordallo y el Magistrado Juan Francisco Martel Rivero, ha resuelto confirmar la decisión de sobreseimiento acordada el 31 de agosto por el Juzgado Central de Instrucción número 1, desestimando el recurso de reforma y subsidiario de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal", indicó

"El profesor Humberto Moreira Valdés quiere hacer pública su satisfacción por este nuevo y definitivo reconocimiento de su inocencia. Lamenta el enorme sufrimiento que su esposa, hijos y allegados han padecido a causa de las acusaciones de los que, desde hace años, no cesan su empeño en ligarle a hechos de toda índole.

"A diferencia de ellos, quienes están siendo juzgados, Humberto Moreira Valdés sí tiene demostrada su inocencia", destacó.

El juicio contra, fue sobreseído por laen una "resolución firme para la que no cabe interposición de recurso alguno".En un comunicado, se explicó que La sección cuarta de la Audiencia Nacional confirmó la absolución en contra del ex mandatario estatal, al desestimar íntegramente el recurso de apelación formulado por el Ministerio Fiscal.En el documento, se destacó queante las revelaciones realizadas por dos testigos a la Fiscalía Anticorrupción, informaron fuentes jurídicas.El magistrado Santiago Pedraz archivó la investigación a Moreira en 2016, en contra del criterio de la Fiscalía, al no hallar indicios de que lavara dinero en España, procedente del narcotráfico o de la corrupción, decisión que fue después confirmada por la Audiencia Nacional.