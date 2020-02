En esta temporada se pueden presentar alergias

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud de Coahuila exhorta a la población a estar atenta a las afecciones respiratorias que las alergias pueden generar en esta temporada invernal, evitando así la automedicación y acudiendo al médico para su debida atención.



Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud en la entidad, pidió a la población a estar atentos a los síntomas que se presentan como lo son estornudos, rinorrea, comezón en garganta y nariz, tos y en ocasiones dificultad respiratoria cuando esto se complica con bronquitis asmática.



“Los pacientes llegan a presentan algunos de estos síntomas, pero recurren al error de automedicarse con antibióticos, pensando que se pudiera tratar de alguna infección u otro padecimiento, por lo que a su afección de alergia no tiene ningún efecto, lo que pudiera generar complicaciones médicas de mayor severidad”, indicó.



Asimismo, mencionó que es en marzo a mayo es una temporada pico, sin embargo, en invierno es en donde también se presentan cuadros respiratorios que simulan una infección pero que al no estar asociados con fiebre en realidad se trata de afecciones de alergias al medio ambiente, como lo es el polvo, polen y otros micro organismos que afectan las vías respiratorias.



Bernal Gómez aseguró que, durante la época de frío, es común que se confundan los síntomas de enfermedades respiratorias con las alérgicas causadas también por el pelo o caspa de perros y gatos.



Aseguró además que las alergias son como bola de nieve, si no se tratan el problema avanza. Puede iniciar con una rinitis y terminar con cuadros de asma.



“El paciente alérgico que utiliza tratamientos de venta libre contra la gripa, sentirá una mejoría pasajera, pero va a recaer al estar expuesto a los factores que provocan los malestares”, indicó.



Así, el Secretario de Salud recomendó a la población con antecedentes alérgicos a que antes de automedicarse acudan a los centros de salud que se ubican en todo el estado, para descartar algún problema infeccioso que se pueda complicar con cuadros de sinusitis, asma y neumonía, sobre todo cuando se asocian con diabetes o hipertensión.



De esta manera, con el apoyo del Gobierno del Estado en este proceso de reingeniería, la Secretaría de Salud de Coahuila, cuenta con varios esquemas de tratamiento dependiendo la edad de las personas, antecedentes clínicos, complicaciones y otros factores, para el beneficio directo de todos los coahuilenses.