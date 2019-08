En este estado las actas de nacimiento ya no tendrán caducidad

Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del estado deaprobaron que las actas de nacimiento no tengan caducidad.La creación del dictamen, con el que adicionan dos párrafos al artículo 119 modifico el fin de la caducidad de las actas de nacimiento.Además, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación propuso que la primera copia de este documento se otorgue de forma gratuita.Ahora las dependencias no podrán exigir actas de nacimiento emitidas recientemente para realizar algún trámite público o privado.La única razón para rechazar un acta de nacimiento es que sea ilegible o cuente con alguna tachadura o enmendadura, de acuerdo con“Y una vez que se emita este decreto y se publique, ninguna institución podrá solicitar que el acta de nacimiento tenga determinada vigencia”, afirmó Horacio Lora Oliva, presidente de laEn el dictamen también se plasmó que iniciativas como el vencimiento de actas de nacimiento, violenta el derecho de identidad. En el documento se aclaró que los plazos emitidos por el gobierno de Sinaloa para la durabilidad de un acta de nacimiento eran ficticios, ya que no existía alguna ley que hablara sobre eso.Con información de Forbes México