En EU amenazan a sector agrícola mexicano pese a T-MEC

“Lo que están tratando de revivir los senadores de Florida y del estado de Georgia es que el gobierno de Estados Unidos, a través de una carta que envió el representante comercial Robert Lighthizer a esos legisladores, es a partir de que entre en vigor el T-MEC, sea para revisar la situación de la importación de productos agropecuarios de México”, afirmó.

“El tratado por sí mismo permite que cualquiera de los tres países inicie una investigación dumping o precios, entonces la estacionalidad siempre se podría generar un caso, el tema es si ese caso va o no a prosperar, dependiendo los datos, entonces la Comisión Internacional de Comercio Americana, a solicitud de los productores regionales podrían hacer un caso”…

Los, esto ya que entre en vigor el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).En entrevista con MILENO, el ex Jefe de la Negociación Técnica para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), Kenneth Smith Ramos, dijo que es muy preocupante que el gobierno estadunidense esté mandando señales en pleno año electoral a su Congreso sobre imponer medidas adicionales al sector agropecuario en la cláusula de estacionalidad del T-MEC.Expuso que eso representa un reto muy importante para el gobierno mexicano donde debe actuar de manera rápida y eficaz ante las amenazas; “yo lo calificaría de una amenaza en contra de los productos mexicanos, y por supuesto, con fines electoreros”., ya que son mayormente republicanos, “entonces, esos son los nubarrones que yo vería. Obviamente es más positivo que entre en vigor el T-MEC, pero creo que el gobierno de México tiene que ser firme de que no va a aceptar medidas proteccionistas, que es una clara violación del acuerdo”.En ese sentido, el Coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, Moisés Kalach, afirmó que México no aceptará una media como la que se busca implementar, sin embargo, dijo que Estados Unidos estaría en su derecho de iniciar investigaciones para proteger su sector, así como productores mexicanos de actuar de igual forma.… “Y nosotros nos podemos defender dentro del tratado, para eso es el tema de solución de controversias o la imposición de aranceles recíprocos, tal y como se ha hecho en el acero. Sin duda es un tema que está ahí, es una realidad, y que se podría complicar, y que el propio tratado lo contiene”, aseveró.