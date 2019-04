En EU ponen a más de 900 en cuarentena por sarampión

Dos universidades de California pusieron en cuarentena o enviaron a sus casas a más de 900 estudiantes y miembros de su personal por sospecha de contagio de sarampión.Las medidas fueron aplicadas en la Universidad de California campus Los Ángeles (UCLA) y en el campus de esa misma ciudad de la Universidad Estatal de California (USC).A los estudiantes y el personal que fueron puestos en cuarentena se les ordenó permanecer en sus casas y evitar el contacto con otras personas, aunque no se informó si habrá sanciones para quienes no obedezcan, informó la agencia The Associated Press (AP).“El sarampión realmente mata a la gente. Así que tenemos que tomar eso muy en serio”, dijo el doctor Armand Dorian, director médico en el Hospital Verdugo Hills de la USC.Los estudiantes de la USC viven en sus casas, mientras que muchos de la UCLA viven en el campus, por lo que se habilitó un espacio para que permanezcan en cuarentana.Estados Unidos registra su peor brote de sarampión en 25 años, con casi 700 casos este año, incluyendo cinco en Los Ángeles y 38 en total en California.El brote es atribuido en gran medida a que algunos padres se niegan a inmunizar a sus hijos debido a información errónea sobre los presuntos peligros de la vacunación. (Con información de AP)